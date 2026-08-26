El pueblo de Zaragoza que apuesta por el cine al aire libre, cena comunitaria y un concierto de la artista aragonesa del momento: "Una noche para reencontrarnos"
El municipio de la Comunidad de Calatayud apuesta por tercer año consecutivo por una nueva edición de Film-Nic
Cine de verano al aire libre, concierto y cena comunitaria de pic-nic. Tres ingredientes infalibles para una noche de verano y que este pueblo de la provincia de Zaragoza de la Comunidad de Calatayud vuelve a poner en práctica por tercer estío consecutivo en el parque que hay junto a la ermita de la localidad, recuperada para diferentes eventos culturales.
Y es que Arándiga celebra la tercera edición de Film-Nic este sábado 29 de agosto a partir de las 21.00 horas. "Trae tu cesta de picnic, busca un buen sitio y disfruta primero del concierto de Ester Vallejo. Cantante, percusionista y compositora, y una de las artistas con mayor recorrido por los escenarios de Aragón", anuncian los organizadores en su llamamiento a la participación antes de desvelar qué película se podrá disfrutar.
Ester Vallejo es una cantante, percusionista y compositora aragonesa cuya música propone una combinación rica y emotiva de sonidos de raíz, armonías vocales y letras con profundos mensajes. Todo ello envuelto en la sensibilidad y la honestidad que caracteriza sus propuestas artísticas.
Una comedia para finalizar
"Después (a partir de las 22.00 horas), seguiremos a la fresca para proyectar 'Bienvenidos al Norte', una comedia que, con mucho humor, habla de la vida en los pueblos, de los prejuicios entre territorios y de cómo lo rural sigue siendo un lugar lleno de oportunidades e historias que merecen ser contadas. Una noche para reencontrarnos, disfrutar de la cultura bajo las estrellas y celebrar que nuestros pueblos también son escenario de grandes historias", concluyen.
La entrada al evento es gratuita, "tú solo trae la cena; del resto nos encargamos nosotros", explican en la promoción.
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