El Vive Latino agota sus abonos en una edición que ya es histórica

La quinta edición el Vive Latino ya es histórica. Por primera vez en la historia del festival, el mismo ha vendido, y todavía faltan nueve días para su celebración, todos los abonos puestos a la venta, 15.000 (para cada uno de los dos días, claro), según ha anunciado la organización este miércoles.

Agotados los abonos para el 4 y 5 de septiembre, todavía quedan disponibles entradas para cada uno de los dos días, aunque el festival ya ha lanzado el aviso de "últimas localidades". Así las cosas, todo parece indicar que por primera vez en los cinco años del festival se llegará a los 44.000 asistentes (22.000 por día) que es el aforo completo del mismo en el recinto de la Expo de Zaragoza.

Los horarios del festival

El escenario Ambar (el más grande del recinto situado en la explanada del Palacio de Congresos) se abrirá el viernes 4 de septiembre con Julieta Venegas a las 18.25 horas y después pasarán por el mismo Amaia (20.05 horas), Loquillo (22.15 horas) y Rawayana (0.50 horas), que cerrará este primer día de este escenario.

Ese viernes por el Anfiteatro de la Expo pasarán Niña Polaca (17.40 horas), Pignoise (19.15 horas), M-Clan (21.10 horas), Rigoberta Bandini (23.35 horas) y Modelo (02.00 horas) para poner el broche de oro. En el tercer escenario, el Escena VL, actuarán el primer día de la cita El practicante (17.15 horas), Volador (18.25 horas), El Kuelgue (20.10 horas), Ed Maverick (21.40 horas), Plastilina Mosh (23.10 horas), Sanguijuelas del Guadiana (0.30 horas) y La Chiva Gantiva (02.00 horas).

Ese viernes por el Anfiteatro de la Expo pasarán Niña Polaca (17.40 horas), Pignoise (19.15 horas), M-Clan (21.10 horas), Rigoberta Bandini (23.35 horas) y Modelo (02.00 horas) para poner el broche de oro. En el tercer escenario, el Escena VL, actuarán el primer día de la cita El practicante (17.15 horas), Volador (18.25 horas), El Kuelgue (20.10 horas), Ed Maverick (21.40 horas), Plastilina Mosh (23.10 horas), Sanguijuelas del Guadiana (0.30 horas) y La Chiva Gantiva (02.00 horas).