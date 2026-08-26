El Espacio Zity suma a su programación 'Pica Pica' con su nuevo espectáculo infantil 'Pica Pica Operación Halloween'

Con las Fiestas del Pilar cada vez más cerca, el Espacio Zity continúa ampliando su cartel de espectáculos. En esta ocasión, el turno es para el público familiar: 'Pica Pica' aterriza en Zaragoza con su nuevo show, 'Pica Pica Operación Halloween'.

El popular grupo subirá al escenario del Espacio Zity el sábado 10 de octubre a las 17:00h, en una cita pensada para que toda la familia cante, baile y se lo pase en grande al ritmo de sus canciones más pegadizas. Las entradas ya están disponibles a 15€ a través de la web espaciozity.es.

Formado por Belén, Nacho y Emi, Pica Pica presenta un espectáculo musical interactivo en el que la diversión y el miedo se combinan para arrancar risas y cantos tanto a niños como a mayores. Junto al repertorio más terrorífico del grupo, no faltarán algunos de sus grandes clásicos para seguir bailando sin parar: Los Esqueletos, El Vampiro Negro, El Baile De La Fruta o La Mané.

Un espectáculo apto para todos los públicos, con canciones que se quedan en la cabeza y nuevas historias que harán las delicias por igual de pequeños y adultos.

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Con esta incorporación, el Espacio Zity refuerza su apuesta por convertirse en un festival para todas las edades. Su programación combina grandes nombres de la música nacional e internacional —Viva Suecia, Love of Lesbian, Taburete, Álvaro de Luna, Ana Mena, Omar Courtz, Myke Towers o Saiko— con propuestas familiares como la de Pica Pica, que promete convertirse en una experiencia inolvidable para los más pequeños.