El Festival Internacional en el Camino de Santiago finaliza con gran éxito su 35ª edición, con más de 13.500 asistentes

El Festival Internacional en el Camino de Santiago (FICS) que organiza Diputación de Huesca (DPH) ha finalizado su trigésimo quinta edición con un total de 13.513 asistentes, entre los conciertos y las actividades paralelas que han conformado su atractiva y redonda programación. Carlos Sampériz, diputado de Cultura, ha destacado las principales razones de este nuevo éxito del certamen: “un festival comprometido siempre con el territorio, con el patrimonio tangible e intangible; acercando a la provincia una experiencia única y de gran calidad en cada concierto; haciendo al público protagonista de toda una inmersión sonora, rica artísticamente y en valores sociales y culturales”.

Bajo el epígrafe común de ‘Caminos en la mar’, o lo que era lo mismo, ‘El patrimonio musical de la Corona de Aragón. Siglos XII-XVIII’, esta edición ha sido “más que especial, poniendo de manifiesto nuestras raíces, nuestra identidad y sentido de pertenencia, todo lo que nos une. Así, además, la celebración del festival nos ha ayudado a saber más de nosotros mismos, y de los pueblos y vecinos que nos rodean. Cultura hecha con rigor y profundidad, pensada siempre desde el encuentro y para la convivencia”, destaca Carlos Sampériz.

En la misma línea, el director del festival y técnico de Cultura de la DPH, Luis Calvo, ha puesto en relieve la cuidada oferta, “donde hemos seleccionado intérpretes y formaciones de primer orden, con programas únicos y a la medida de la temática, con los que articular los contenidos de una edición que siempre es más que esperada, al tratarse de un certamen que es todo un referente en el panorama nacional de la música antigua y barroca”.

Luis Delgado en la introducción a la exposición Sonidos de la Corona de Aragón / Festival En el Camino de Santiago

Así mismo, su responsable ha valorado el gran reconocimiento que ha tenido el festival y, por ende, todos los directos celebrados que ha acogido la provincia, ya que “en general, sus iglesias y templos han completado los distintos aforos, sumando un total de 4.846 espectadores en sus diecinueve conciertos”. Los tres directos celebrados en La Ciudadela —Les Sacqueboutiers, Canticum Novum y Capella de Ministrers—, el de la Catedral de Jaca —Schola Cantorum Paradisi Portae— y el de Siresa —Enrike Solinís & Euskal Barrok Ensemble—, han sido los cinco recitales más destacados según su director Luis Calvo, dentro de la sobresaliente programación de esta última edición del FICS.

El Ciclo de Teatro de Calle se pospuso por el incendio que asoló la Comarca este verano. El resto de actuaciones de Festival, apunta Luis Calvo, “han sumado 245 personas entre los participantes en el Ciclo de Cine ‘Imágenes del Mediterráneo’ en Hecho y Jaca, la conferencia especializada de Luis Delgado, y la excursión organizada por el Festival junto a la Asociación de Amigos del Camino en Jaca, desde Somport con final de etapa en Canfranc Estación”.

Así mismo, durante el festival, el Museo Diocesano de Jaca ha sumado 8.422 visitas que han podido disfrutar de la exposición ‘Sonidos de la Corona de Aragón: Ecos en el Mediterráneo’, complementando el itinerario artístico y cultural propuesto para este año. “En este caso ha sido superior a años anteriores, debido a la concentración de más población en Jaca por la acción de carreteras cortadas y otros monumentos cerrados durante los incendios”, destaca Calvo. Por tanto, la cifra acumulada de todos estos eventos hace un total de 13.513 espectadores, que han disfrutado esta edición, de excelente nivel, en toda su variada y completa programación.

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El XXXV Festival Internacional en el Camino de Santiago está organizado por Diputación de Huesca con la colaboración del Ayuntamiento de Jaca y la Comarca de la Jacetania, y cuenta con el apoyo del Museo Diocesano de Jaca, INAEM, Ayuntamientos de Monzón, Tamarite de Litera, Huesca, La Sotonera, Jaca, Canfranc, Villanúa, Castiello de Jaca, Santa Cruz de la Serós, Santa Cilia, Berdún, Valle de Hecho y Bailo, los Obispados de Huesca, Jaca y Barbastro-Monzón, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Huesca. Así mismo, el certamen es miembro de FestClásica, Asociación Española de Festivales de Música Clásica.