La Coliseum se apunta a las Fiestas del Pilar: "Zaragoza se convertirá en un templo de peregrinación bakala intergeneracional"

Ha logrado sortear crisis económicas, cambios de hábitos y modas y hasta una pandemia. Coliseum es hoy una de las pocas macrodiscotecas que sobreviven en España y, aunque su repercusión no es tan grande como a finales de los 90 o principios de los 2000, la sala de Almudévar sigue al pie del cañón. Y por segundo año consecutivo, la discoteca aterrizará con su marca en plenas Fiestas del Pilar para una noche de altura.

"Romanxs y mañicos, Coliseum vuelve a Zity en las fiestas del Pilar 2026. Este 10 de octubre y por segundo año consecutivo, el área Zaragoza se convertirá en un templo de peregrinación bakala intergeneracional". Con este anuncio, los responsables de la discoteca han anunciado que el recinto de Valdespartera vivirá una noche remember muy especial.

Un invitado especial

Una sesión "de identidad propia donde estarán los residentes de la sala junto a un invitado de lujo y muy querido en Zaragoza, Dany BPM, quien realizará un B2B inédito". Es decir, por la cabina del Espacio Zity esa noche pasarán Marchuky, Sp! Cy Xorizo, David F, Javi Aznar, Ivan Xtreme, Lázaro, Dave así como el propio Dany BPM.

Las entradas para la noche bakala intergeneracional ya se pueden adquirir por 15 euros (más gastos de gestión) en la web de Espazio Zity. Además, se puede comprar la entrada física en Tienda Coliseum Caver Store (situada en la calle Carmen) con un póster de la fiesta de regalo.

Coliseum ya no abre todos los fines de semana como hacía hasta 2008. Desde que echó a andar esa segunda etapa organiza nueve o diez fiestas al año que siguen atrayendo a público de todas partes del país e incluso del extranjero. "En todos nuestros eventos siempre hay un grupo de franceses. En general, el 50% son de Zaragoza, el 20% de Huesca y el 30% de fuera de la comunidad", explica uno de sus regidores, Luis Aguirre, que recuerda los tiempos de mayor auge, cuando hasta Almudévar venía gente de Cataluña, Navarra, La Rioja, País Vasco, Valencia o Castellón.

La sala cuenta con su propio documental. El realizador aragonés Antonio Luis Bernal estrenó en febrero de 2024 'Coliseum, 30 años a fuego', un documental que condensa sus tres décadas de vida, desde que la sala de Almudévar abrió sus puertas el 17 de septiembre de 1993 con la asistencia de «unas 600 personas».