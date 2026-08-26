La Feria de Huesca saca el teatro y la danza a la calle por su 40 aniversario

El Ayuntamiento de Huesca ha presentado este miércoles un primer avance de la 40ª edición de la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca, una cita especialmente significativa que celebrará cuatro décadas de compromiso con las artes escénicas y que volverá a convertir a la ciudad en punto de encuentro para compañías, artistas, programadores y profesionales del sector.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, Sonia Latre, junto a la técnico Pilar Barrio, ha dado a conocer las principales líneas de una edición que comenzará el 23 de septiembre con la Pre-Feria, continuará el día 27 con la programación Sin Condiciones y desarrollará su programación general en Huesca del 28 de septiembre al 1 de octubre.

Latre ha destacado la importancia de alcanzar una efeméride que refleja la consolidación de un proyecto cultural estrechamente vinculado a la ciudad. “Cuarenta años son cuatro décadas apostando por la cultura, por las artes escénicas, por la creación y por el talento. Huesca ha demostrado que una ciudad de nuestro tamaño puede tener una voz propia y reconocida en el panorama cultural nacional e internacional”, ha señalado.

Acercarse más a la ciudadanía

Uno de los principales objetivos de esta edición conmemorativa será acercar todavía más la feria a la ciudadanía y ampliar su presencia en el espacio público. El 40 aniversario se plantea como una oportunidad para que las artes escénicas trasciendan los espacios convencionales y lleguen también a las calles y plazas. La intención es facilitar encuentros inesperados entre la ciudadanía y las artes escénicas.

La Feria mantendrá, al mismo tiempo, sus objetivos tradicionales de exhibición y calidad artística, con dos opciones de programación de lunes a jueves en Huesca y una programación específicamente dirigida al medio rural, que tendrá lugar el domingo 27 de septiembre en Siétamo.

La programación completa de la 40ª edición se dará a conocer próximamente, aunque durante la presentación de esta mañana se han avanzado algunas de las principales características de una propuesta que abarcará todas las disciplinas de las artes escénicas. La celebración comenzará a sentirse en Huesca desde la semana previa con un “aperitivo” de la feria pensado para acercar las artes escénicas a nuevos públicos.

Protagonismo especial de la calle

Esta programación previa incluirá acciones de mediación con centros educativos y tres espectáculos vinculados al mundo del circo. Entre ellos se recuperará una de las propuestas que tuvo que ser suspendida durante las pasadas Fiestas de San Lorenzo, el espectáculo 'Tenet' de la compañía Eunoia Kolektiva. También llegará a Huesca una compañía francesa, Le Polpesse, con una propuesta de malabares y una compañía catalana, Totapedra, que, a través del humor, plantea una reflexión sobre el mundo laboral.

A estas actividades se sumará una instalación fija, reforzando la presencia de la feria en el espacio urbano y favoreciendo que la ciudadanía pueda encontrarse con las artes escénicas más allá de los escenarios habituales.

Ya durante la propia feria, la calle continuará teniendo un protagonismo especial. Compañías como Capicúa o Civi-Civiac presentarán propuestas de circo concebidas para el espacio público, mientras que los tres últimos días estarán especialmente vinculados a la danza, con espectáculos diseñados para representarse y disfrutarse en las calles.

La 40ª edición contará con 33 espectáculos, a los que se sumarán las tres propuestas de la semana previa, configurando una programación que abarcará teatro, danza y circo y que combinará la presencia de compañías aragonesas con formaciones procedentes de nueve comunidades autónomas y de Francia.

El presupuesto de esta edición se situará en torno a los 270.000 euros, una cuantía ligeramente superior a la del año anterior. Este incremento responde, entre otras cuestiones, al refuerzo del compromiso del Ayuntamiento de Huesca con la Feria, que ha aumentado en 20.000 euros su aportación municipal coincidiendo con la celebración del 40 aniversario.