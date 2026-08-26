El Mequinenza International Film Festival comienza una nueva etapa y duplica sus premios

El Mequinenza International Film Festival (MIFF) afronta su undécima edición con una programación reforzada y novedades tanto en su estructura como en sus contenidos, en un año marcado por el relevo en la dirección del certamen, que pasa a asumir Enrique Novials después de diez años con Javier Rodes al frente. El festival se celebrará del 3 al 6 de septiembre y estará precedido, por primera vez, por un prefestival con actividades programadas del 28 al 30 de agosto. Se da la circunstancia que de los 30 cortometrajes finalistas seleccionados, entre los más de 3.100 cortometrajes presentados a a concurso procedentes de 131 países y que optaran a los Silucams, dos están rodados en Mequinenza.

El agua volverá a ser el elemento que articula la identidad del festival y su relación con Mequinenza, una localidad marcada históricamente por los ríos, el paisaje y las transformaciones provocadas por la construcción de los embalses. Un elemento que es el hilo conductor para establecer un diálogo entre cine, territorio, paisaje y memoria.

El prefestival como novedad

Una de las principales novedades será la incorporación de un prefestival, que permitirá ampliar la programación cinematográfica durante el fin de semana anterior al certamen. El programa arrancará el viernes 28 de agosto con la inauguración de la exposición 'Un país de cine y wéstern en nuestras fronteras', dedicada a la relación entre el cine, el western y los paisajes del Bajo Cinca y su entorno. El pre-Festival incorporará además dos largometrajes fuera de concurso que permitirán rendir homenaje a dos figuras situadas en diferentes ámbitos de la creación cinematográfica.

La edición 2026 también incrementa la dotación de los principales premios. Los galardones al Mejor Cortometraje de Ficción, Mejor Cortometraje Documental, Mejor Cortometraje de Animación, Mejor Wéstern de la sección Río Bravo y Premio del Público Antonio Blas pasan de 200 a 400 euros, duplicando su cuantía respecto a la edición anterior.

La programación oficial comenzará el jueves 3 de septiembre con la presentación e inauguración del festival y concluirá el domingo 6 de septiembre con el estreno de 'Retazos de un latido'. La gala de clausura y entrega de premios tendrá lugar el sábado 5 de septiembre.