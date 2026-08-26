La investigadora que pasó 40 años dentro de los órganos de las catedrales: "España llegó a superar al resto de Europa"

Hay una paradoja monumental que habita en el centro de las catedrales españolas. Ocupan un espacio privilegiado, sus fachadas desbordan exuberancia y tienen la capacidad de hacer temblar los muros de piedra con su música. Sin embargo, es frecuente pasar de largo ante ellos. Son los órganos de tubos, colosos que, en palabras de la historiadora e investigadora Carmen Díaz Baruque, "duermen en el anonimato".

Tras 40 años de investigación, plasmada en su obra 'Secretum. Un viaje a través de los órganos de las catedrales de España', Díaz Baruque ha descendido a las entrañas de más de un centenar de estos instrumentos. Su periplo no solo rescata la memoria de los maestros organeros, sino que desvela un patrimonio en el que España llegó a superar al resto de Europa.

BURGOS detalle de la fachada y de la lengüetería tendida del órgano de la Epístola. / Carmen Díaz Baruque

El laberinto del 'Secretum' y el bosque que canta

Para el paseante, el instrumento es una imponente fachada estática. Pero al cruzar la puerta de su caja, el panorama cambia: "Lo que más me sorprendió fue la magnitud del bosque de caños o tubos", recuerda Díaz Baruque. "Miles de ellos cantando, de diversos tamaños, materiales y formas".

"El arca de viento guarda un misterio: la firma del maestro organero que lo construyó, la fecha y la dedicatoria" Carmen Díaz Baruque

Precisamente de una de las piezas más complejas surge el título de su libro: el secretum. Esta estructura de madera es el corazón neumático del instrumento: un laberinto de canales herméticamente cerrado encargado de distribuir el aire a cada tubo. Pero el término esconde una acepción más poética.

"El secreto es un elemento complejo en donde el constructor muestra su maestría", explica la investigadora. "Una de sus partes, el arca de viento, guarda un misterio: la firma del maestro organero, la fecha y la dedicatoria. No siempre podemos encontrar estos datos, pero cuando hallamos esta inscripción nos da una alegría inmensa".

El sello de la casa: el Órgano Español

La historiografía musical habla de Órgano Ibérico para referirse a la producción de la península, pero Díaz Baruque, siguiendo a su mentor, el jesuita Jesús Ángel de la Lama, reivindica el concepto de Órgano Español, cuyas innovaciones fueron exportadas con éxito durante siglos.

En España coexistieron escuelas regionales con personalidades "antagónicas": la de Castilla y León y la de Cataluña-Aragón. Mientras el área mediterránea destacaba por la armonía, el refinamiento y grandes instrumentos afines a Europa, Castilla apostaba por el equilibrio y la sobriedad.

ZARAGOZA. Fachada al coro del órgano de La Seo. / Carmen Díaz Baruque

Si hay una época de esplendor, esa es el Barroco, con innovaciones como la trompetería horizontal, la ubicación de los órganos en coros centrales y los teclados partidos, recursos que multiplicaron su potencia, su juego espacial y sus posibilidades sonoras.

"He tenido que subir y bajar numerosas escaleras sorteando los esqueletos de diversos animales voladores y roedores; buscar piezas en lugares recónditos entre murciélagos y aspirar y rebozarme en polvo ancestral" Carmen Díaz Baruque

Murciélagos, carcoma y polvo ancestral

Documentar este mapa sonoro no ha sido una tarea idílica. El trabajo de campo de Díaz Baruque evoca las peripecias de una arqueóloga en busca de reliquias perdidas. "He tenido que subir y bajar escaleras sorteando los esqueletos de animales voladores y roedores; buscar piezas en lugares recónditos entre murciélagos que se asustaban ante mi presencia, y rebozarme en polvo ancestral", relata. A esto se sumaba la falta de luz en las cajas de madera, obligándola a trabajar con linternas en la cabeza. Las anécdotas jalonan 40 años de recuerdos.

Órgano de la catedral de Mondoñedo. / Carmen Díaz Baruque

Al preguntarle por la "joya de la corona", la experta esquiva las catedrales para señalar al Órgano de la Capilla del Palacio Real de Madrid. No obstante, matiza que los órganos de una veintena de catedrales españolas conforman "un auténtico joyero de incalculable valor".

Listado de los órganos de catedrales de "incalculable valor" según Díaz Baruque Cuenca, Málaga, Segovia, Salamanca, Murcia, Bilbao, San Sebastián, Burgos, Logroño, Sigüenza, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Castellón, Segorbe, Valencia, Orihuela, Alicante, Menorca, Granada y Córdoba

Las heridas de la historia y el "despertar" de los gigantes

El estado actual de estos colosos es mejor que el de hace cuatro décadas, pero el camino ha sido duro. El patrimonio sufrió dos golpes devastadores: las Desamortizaciones del siglo XIX y la Guerra Civil. "El material de los caños de metal se utilizó como munición", lamenta la historiadora. "Y las trompetas de la lengüetería de batalla se soplaban por las calles como chanza o jarana". Salvo en el País Vasco, donde la industrialización propició la sustitución de órganos barrocos por otros de estética romántica, el panorama quedó congelado hasta las restauraciones de los 70.

Órgano de la Catedral de Bilbao. / Carmen Díaz Baruque.

Revivir uno de estos gigantes requiere una mezcla de voluntad política, eclesiástica y técnica. El proceso empieza por insuflar aire para evaluar los daños: revisar fuelles, comprobar si el secreto sufre pérdidas e inspeccionar los daños causados por sus la carcoma en las maderas estructurales y la "lepra del estaño" (corrosión provocada por la humedad y los cambios de temperatura que destruye los tubos metálicos).

Pese a su naturaleza centenaria, los órganos han encontrado un aliado en la tecnología. Díaz Baruque destaca cómo la digitalización y la informática han revolucionado la conservación. Se utilizan sensores de control ambiental, programas que analizan los armónicos y sistemas de modelado 3D para replicar piezas dañadas.

MÁLAGA. Detalle fachada al coro del órgano de la Epístola. / Carmen Díaz Baruque

La autora recuerda con emoción su participación en un proyecto pionero en la Catedral de Málaga utilizando técnicas de "arqueología acústica": "Los altavoces se colocaron en puntos estratégicos y los órganos jugaron un importante papel. La belleza de la arquitectura interior del instrumento y las trazas de las fachadas fueron un marco incomparable aquellas noches en el templo".

Guía rápida para el visitante: en qué fijarse ante un órgano Si entra hoy en una catedral española, Carmen Díaz Baruque nos propone tres claves visuales y auditivas para dejar de ser observadores profanos: Detalle a observar | Qué significa | Época histórica Trompetería horizontal | Caños dispuestos en horizontal hacia la nave como "tiros" | Típico del Barroco español (siglos XVII y XVIII). Sonido potente y escandaloso.

| Caños dispuestos en horizontal hacia la nave como "tiros" | Típico del Barroco español (siglos XVII y XVIII). Sonido potente y escandaloso. Órgano pequeño a la espalda (Cadireta) | Un pequeño órgano secundario situado a la espalda del organista | Muy característico de la escuela de Cataluña.

| Un pequeño órgano secundario situado a la espalda del organista | Muy característico de la escuela de Cataluña. Persianas de expresión | Fachadas más sobrias, sin trompetas horizontales, donde unas persianas se abren y cierran | Indica un órgano del Romanticismo (siglo XIX).

El futuro: del rock de Arcade Fire a la ilusión centenaria

El relevo generacional está asegurado y llega con sorpresas. Una de las mayores alegrías de Díaz Baruque es comprobar cómo las catedrales contratan a organistas seglares y jóvenes —rompiendo con la tradición de canónigos o sacerdotes— y el acceso de la mujer a un ámbito históricamente masculino.

Concierto en Rotterdam de la banda Arcade Fire, pionera en el uso de órganos en el rock. / Shutterstock

Además, el órgano demuestra ser un ente vivo capaz de sacudirse el polvo de los prejuicios. Bandas de rock internacionales como Arcade Fire (que compraron una iglesia en Quebec para grabar su álbum Neon Bible utilizando un órgano de tubos) o Alt-J en su tema Pleader, conectan este sonido con las nuevas generaciones.

El viaje de la organería española continúa. Este mes de mayo, la Iglesia de San Felipe Neri en Barcelona inauguró un instrumento histórico. Ideado en 1961 por Gabriel Blancafort y Montserrat Torrent, el proyecto ha sido finalizado por Albert Blancafort, hijo del constructor. Torrent cumplió el sueño de inaugurar y tocar el instrumento que lleva su nombre.

Iglesia de San Felipe Neri en Barcelona, cuyo órgano ideado en 1961 se ha inaugurado en mayo de 2026. / Shutterstock

Tras cuatro décadas de pasillos oscuros, andamios y legajos históricos, Díaz Baruque se sigue emocionando al escuchar la combinación del Violón y el Tapadillo en la penumbra de un coro. "Me impresiona la danza de sonoridades, de armónicos que resaltan según las formas abovedadas, su solemnidad, su esplendor, su luz". Una belleza invisible que aguarda a que volvamos a levantar la mirada.

Fuente: El Periódico