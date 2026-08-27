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El 'Candem Market' aragonés vuelve a abrir sus puertas: lugar, horario y programación del mercadillo de Zaragoza

Las Terrazas del Náutico vuelven a acoger una nueva edición del evento con marcas locales, gastronomía, música y entrada gratuita

Una edición pasada del mercadillo zaragozano.

Una edición pasada del mercadillo zaragozano. / El Periódico

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Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

Zaragoza

Después del verano, toca volver a la rutina. Y qué mejor manera de hacerlo que disfrutando de una mañana diferente en uno de los espacios más especiales de Zaragoza. El próximo domingo 6 de septiembre, el Mercadillo de las Terrazas del Náutico regresa a orillas del Ebro con una nueva edición que vuelve a poner en el centro el talento y las marcas locales de la ciudad.

De 11.00 a 15.00 horas, Las Terrazas del Náutico se convertirán de nuevo en un punto de encuentro para disfrutar de una mañana de compras, gastronomía, música y ocio al aire libre, en una ubicación privilegiada en pleno centro de Zaragoza y junto al río Ebro.

Qué hay en el mercadillo

Inspirado en mercados urbanos como Camden Market de Londres, pero con una identidad cien por cien aragonesa, el mercadillo apuesta por dar visibilidad al talento y las marcas locales de Zaragoza. Moda, complementos, belleza, decoración, cerámica y alimentación artesanal serán algunos de los protagonistas de esta edición, con propuestas originales y diferentes para descubrir y apoyar el comercio local.

La experiencia se completará con la oferta gastronómica de Las Terrazas del Náutico y música en directo con DJ, creando el ambiente perfecto para reencontrarse con la ciudad después del verano y afrontar la vuelta a la rutina de la mejor manera.

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El domingo 6 de septiembre, Las Terrazas del Náutico volverán así a convertirse en punto de encuentro para zaragozanos y visitantes, con entrada gratuita y acceso permitido para mascotas. Una nueva oportunidad para apoyar las marcas locales de Zaragoza y disfrutar de una mañana única en uno de los espacios más singulares del centro de la ciudad.

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