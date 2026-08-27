El concierto de Cuti homenaje a Elvis cambia de sala: estos son los motivos

Muchos de los seguidores de Cuti Vericad y de Elvis tienen marcado en rojo este sábado 29 de agosto ya que es el día en el que el aragonés va a ofrecer su homenaje a Elvis con un macroconcierto de 49 canciones (una por años hace del fallecimiento del artista) que se irá por encima de las tres horas. Aunque el concierto estaba anunciado para la sala Oasis definitivamente la cita ha tenido que cambiar su emplazamiento tal y como acaba de anunciar el zaragozano.

"A pesar del esfuerzo titánico por parte de los responsables de Oasis para tener lista la sala tras las importantes reformas realizadas durante este verano, imprevistos de última hora hacen imposible disponer de esta sala con todas las garantías técnicas y de aforo para hacer nuestro concierto, por lo que comunicamos que el 'show' se traslada con los mismos horarios a La casa del loco. Agradecer de corazón todo el esfuerzo enorme que ha hecho la sala para intentar llegar a la fecha señalada, aunque lamentablemente no se haya podido lograr por razones ajenas a su gestión, y del mismo modo, agradecer enormemente a La casa del loco por habernos acogido de forma tan sorpresiva con los brazos abiertos y ayudándonos en todo este proceso", ha señalado el artista.

Este año, el tradicional concierto (comenzó en 1994 en el Whisky Viejo) en el que cada año se va sumando una pieza más por año cumplido) se celebrará a partir de las 21.00 horas (entradas a 18 euros más gastos de gestión aquí). «Me he propuesto seguir así, añadiendo una canción por año, hasta el 50 aniversario. Y a partir de ahí sí que reinventaré el homenaje. Tendré ya 55 años, 15 más que Elvis cuando se murió...", recordaba el jacetano a este diario hace unos años.

Cómo será el concierto

Para este concierto, Cuti Vericad se rodeará de una banda de músicos conformada por Alejandro Castro a la guitarra acústica y coros, Jesús Martí 'Pelón' al bajo , Alex Comín con la guitarra eléctrica y José Luis Seguer 'Fletes' a la batería. "Es un concierto de homenaje, respeto y pleitesía a Elvis hecho desde la visión de otro músico que también ama la música, por lo tanto las versiones que interpretaremos no serán imitaciones. Canciones en las que Cuti Vericad también ha depositado su personalidad "y en las que afloran las huellas de otros músicos que influenciaron a Elvis o fueron influenciados por él", reza la promoción de la actuación.

En esa misma entrevista concedida a este periódico, el artista dejaba claro que el que sea una cita única es lo que lo hace tan especial: «Es un 'show' que ha crecido mucho en los últimos 10-15 años. Ya se ha convertido en un clásico en la ciudad. Ahora todo ha cambiado y se programa algo pero durante años casi era el único concierto en agosto en Zaragoza y durante mucho tiempo me mantuve firme en hacerlo el mismo día 16 (fecha del aniversario del fallecimiento del cantante) y la convocatoria era mínima. Cuando decidimos cambiarlo al final de agosto empezamos a crecer. El concierto empezó a ser un 'show' antológico porque crecía una canción por año y la gente quería verlo. Es un 'show' preparado para que sea una sola noche al año y hay que hacer un gran esfuerzo para amortizarlo. Es arte efímero y queremos que sea algo muy exclusivo. Es decir, el que estuvo, estuvo y el que no, se lo perdió».