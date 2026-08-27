El documental que rescata el rancho del pueblo de Huesca donde se rodaron muchos 'spaghetti western'

En 'Goodbye Ringo' casi todo huele a nostalgia, pero impregnada a un territorio que durante varios años soñó con no tener nada que envidiar a Hollywood. Pere Marzo recrea en el documental (que se puede ver en la plataforma Filmin) la historia de Esplugas City, un decorado creado por los Estudios Balcázar en un momento álgido del 'spaghetti western'. Hablamos de los años 60 (hasta 1972) y aquello tuvo una derivada muy aragonesa ya que todos los exteriores de aquellas películas se rodaban en los Monegros en lugares como Candasnos, Fraga y Alcolea de Cinca, entre otros lugares.

En el viaje que propone Marzo de apenas una hora de duración, ese descubre lo importante que llegó a ser el género y hasta los secretos de alguno de los rodajes contados por los propios protagonistas y en un comienzo que deleita al público aragonés, se recrea el rancho (una construcción permanente) que se construyó en Candasnos para rodar de la que ya no queda nada (el abandono y que la gente empezó a utilizar algunos de los materiales allí usados hicieron el trabajo sucio) pero sí intactos sus paisajes y sus lugares.

Motivo de orgullo local

Pere Marzo, en un documental que cuenta con financiación aragonesa así como con el productor local Víctor Forniés, pone en valor toda una etapa que quizá ha pasado demasiado desconocida para una generación actual, pero que en su día fue un motivo no solo de riqueza para los lugares donde se desarrolló esta industria sino también de orgullo como queda reflejado en el filme.

Ess un viaje extraordinario que rescata una historia olvidada, que llega a través de fragmentos de películas, noticiarios de la época y fotografías inéditas de los cinco protagonistas, que trabajaron en el poblado y vivieron en primera persona la época dorada de uno de los últimos grandes estudios de la península ibérica.

El documental recuerda el rancho de Candasnos. / 'Goodbye Ringo'

"Para los Balcázar y otros productores catalanes, el desierto de los Monegros era fantástico porque quedaba cerca, lo cual reducía costes pero a la vez ofrecía un paisaje espectacular que servía a la perfección para hacer escenas de persecución, de cabalgatas, de viajes... Ahí tenían lo más icónico del western, aparte del cowboy, los paisajes. En Candasnos se instaló un rancho, una pequeña construcción permanente", contaba su director a este diario cuando presentó el filme en la Filmoteca de Zaragoza.

En los alrededores de ese rancho construido en Candasnos se rodaban también persecuciones a caballos y las diligencias yendo a toda velocidad por el Oeste... pero como casi todo en el cine, tenía truco. En realidad no iban tan rápido pero mientras unos movían las diligencias otros se encargaban de mover la arena para dar esa sensación de velocidad.

El final de Esplugas City (y, por ende, del documental) está a la altura de cualquier película de altura. El poblado cuando los Balcázar no pudieron seguir con él (con un proyecto de parque temático que no fue aprobado por las autoridades franquistas por la mala imagen que le daría a una Barcelona turística) fue dinamitado y quemado para el final de 'Le llamaban Calamidad', de Juan Bosch, en 1972.