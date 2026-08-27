La fábrica de cerveza de Zaragoza que se convierte en un cine con música en directo: esta es la programación completa
El singular festival celebra dos sesiones dentro de su edición estival de la cita
El Festival Retina es una de las propuestas más singulares que han nacido en Zaragoza de la mano de Born! Music. Es una cita que invita a diferentes bandas de música a que revisisten películas de la historia del cine de todos los tiempos y compongan una banda sonora para la misma que interpretan en directo durante una sesión en la que se proyecta la película elegida.
Ahora, la cita celebrará su edición veraniega con una doble sesión en la antigua fábrica de Ambar ubicada en el barrio de San José el 11 y 12 de septiembre. Para esta doble sesión especial se han seleccionado dos de los combinaciones que más repercusión tuvieron cuando se programaron en el festival. Se trata de la película 'Carmina y amén', de Paco León (2014) cuya banda sonora reinterpreta en directo Loretta's y de 'Los pájaros', de Alfred Hitchcock (1963), cuya música en directo correrá a cargo de Amorante.
Las películas elegidas
En 'Carmina y amén', tras la súbita muerte de su marido, Carmina convence a su hija María de no dar parte de la defunción hasta pasados dos días y así poder cobrar la paga extra que él tenía pendiente. Durante esos dos días esconden el cadáver y disimulan su duelo en la cotidianidad de un bloque de pisos de un barrio humilde de Sevilla.
Por su parte, 'Los pájaros' es una de las películas más conocidas de Hitchcok. En ella, Melanie, una joven rica y esnob de la alta sociedad de San Francisco, conoce casualmente en una pajarería al abogado Mitch Brenner. Él, que conoce por la prensa la alocada vida de Melanie, la trata con indiferencia y se va de la tienda dejándola bastante irritada. Ella, que no está acostumbrada a que la traten así, encarga unos periquitos y se presenta en la casa de la madre de Mitch, en Bodega Bay. En cuanto llega, los pájaros, enloquecidos, empiezan a atacar salvajemente a los habitantes del lugar. La situación se agrava a medida que avanzan las horas.
Las entradas para ambas sesiones ('Carmina y amén' será el 11 de septiembre y 'Los pájaros' el día 12) ya están a la venta a través da la web de Ambar a un precio de 15 euros e incluye una consumición. Las dos sesiones comenzarán a las 20.00 horas.
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