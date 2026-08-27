El noveno Desafío Buñuel arranca a la sombra del ‘ángel exterminador’

Otro año más, hasta este sábado Teruel acoge la novena edición del Desafío Buñuel, que transforma la ciudad aragonesa en un auténtico plató cinematográfico gracias al rodaje de cuatro cortometrajes profesionales. Tras encuentro en la Fundación Amantes, el arranque tuvo lugar la mañana de este jueves en la Plaza del Torico, donde cuatro reconocidos intérpretes lideran el inicio de cuatro trabajos inspirados en la película ‘El ángel exterminador’ (1962), piezas de las que serán flamantes protagonistas: Urko Olazabal participará en el corto del equipo mexicano ‘Las simples cosas’ de Yusef GR; Carla Hidalgo, en ‘La noche del mediodía’ de Sergi Llàcer; Álvaro de Paz, en ‘Un lugar muy único’ de Luis M. Simón y Manuel Nijensohn; y Roque Ruiz será el actor padrino de ‘Tres perros y un bozal’ de Igor Fernández.

Los cuatro artistas afrontan el Desafío con las máximas ganas. “Este año está siendo muy prolífico, he rodado dos películas y una serie, además de mi trabajo en la escuela BIZIE. La verdad es que tengo muy poco tiempo para mí, y el poco que queda intento dedicarlo a la familia. Por eso, esta invitación a participar en el Desafío me resulta especialmente refrescante. Voy a encontrarme con un equipo joven y con una ciudad que todavía desconozco, y eso me permite seguir viviendo intensamente la vida a través del arte. Así que me siento feliz e ilusionado ante tanta novedad”, apunta Urko Olazabal, ganador del Goya por ‘Maixabel’. Para la actriz Carla Hidalgo, “es la primera vez que participo en Desafío Buñuel, y tengo muchas ganas de descubrir este rally cinematográfico, y poder vivirlo desde dentro me hace mucha ilusión”.

Por otro lado, el actor zaragozano Álvaro de Paz se siente rejuvenecido. “Juntarte con artistas más jóvenes que tú te obliga, de alguna manera, a estar a su altura en frescura, ganas, talento y energía. Y eso es un reto. Un reto que me gusta y que me apetece muchísimo. La verdad es que me apetece muchísimo aceptar, nunca mejor dicho, este desafío. Me hace especial ilusión coger el testigo de Buñuel en su tierra y, sobre todo, trabajar con gente joven, con tantísimas ganas y energía. Creo que, un rally como éste, te permite salir de lo que suele ser el modus operandi y la metodología habitual del circuito profesional, para encontrarte con algo mucho más fresco, espontáneo y efervescente. Y precisamente por eso me apetece muchísimo estar ahí, dejarme llevar por la experiencia y ver qué somos capaces de crear juntos”, destaca. Finalmente, Roque Ruiz se enfrenta a todo esto muy contento, “porque lo hago junto a un amigo con el que llevo tiempo queriendo hacer un proyecto, que es Igor Fernández. Nos conocemos desde hace tiempo, y este rally nos ha dado la oportunidad, por fin, de trabajar juntos”.

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Hasta mediodía del sábado, estos cuatro reconocidos intérpretes se podrán ver rodando por calles y plazas de Teruel, además de en algún que otro interior, para intentar conseguir ser el mejor cortometraje, y postularse por los premios técnicos al mejor montaje, fotografía, diseño de sonido, dirección de arte, actor, actriz, guion y dirección. Será entonces cuando sus realizadores entreguen las piezas para la valoración del jurado del rally, que contará con el criterio del experto de Benito Rabal, director de cine, guionista y escritor, hijo de los actores Paco Rabal y Asunción Balaguer, el actor, director y cantante Enrique del Pozo, la actriz aragonesa Luisa Gavasa, la compositora y cantante Rozalén y Pilar Rodríguez, periodista y miembro de la AICE, asociación que organiza los Premios Feroz.