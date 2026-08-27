Zaragoza se reivindica como capital del rock americano con el XXX Bourbon Festival: de Stone Foundation a Dr. Feelgood

Como cada mes de septiembre, Zaragoza se prepara para disfrutar de las mejores propuestas de rock americano, blues, country y soul gracias al XXX Bourbon Festival. La décima edición de este ciclo icónico del Rock & Blues café tiene un marcado carácter internacional y traerá un total de 14 propuestas, del 4 de septiembre al 5 de diciembre. La mitad de los conciertos será de acceso libre y, para el resto, las entradas ya están disponibles en la web de la sala, con precios entre 15 y 25 euros.

El 4 de septiembre abrirá la programación Kyle Lacy, cantante, guitarrista y compositor estadounidense. Su música combina rock & roll de los años 50, rhythm & blues, rockabilly, soul, blues y jazz con una puesta en escena enérgica y elegante. Su trabajo más reciente, 'The Record Hop', profundiza en un sonido propio, lleno de ritmo, metales y melodías pegadizas.

El 9 de septiembre recalarán en la sala Stone Foundation con 'The Revival of Survival', su undécimo álbum de estudio, tras cuatro discos consecutivos en el Top 40 británico y 18 sencillos seguidos en el Top 10 de la UK Vinyl Singles Chart. La banda presenta su trabajo más funky, contemporáneo y bailable, con elementos de disco, funk y house.

El 23 de septiembre (21.00 horas) será el turno de Luke Winslow-King. Su música combina el blues crudo del Delta, la psicodelia atmosférica y una narrativa evocadora, un universo que se refleja en su nuevo álbum, 'Coast of Light'.

La estrella del ciclo

Dr. Feelgood protagonizarán la cita del 24 de septiembre (21.00 horas). Formados en Canvey Island, Essex, a comienzos de los años 70, siguen siendo una de las bandas de rhythm & blues más apreciadas. Su sonido crudo se convirtió en una alternativa a la psicodelia y el hard rock de la época.

El 1 de octubre, The Reverend Peyton’s Big Damn Band llevará a la sala su sonido de country blues. La banda ha alcanzado el número uno en las listas de blues de Billboard y ha recibido tres nominaciones a los Blues Music Awards. Su nuevo disco, 'Honeysuckle', recupera sus raíces con un enfoque especialmente acústico.

La programación continuará el 3 de octubre con Susan Santos, guitarrista, cantante y compositora española, con un estilo propio de rock y blues. Ha actuado en salas y festivales de Europa, México y América y recibió el premio a la mejor interpretación musical en los European Blues Awards de 2018.

El 18 de octubre (19.00 horas) regresará a España Matt Woods junto a su banda, The Natural Disasters, para presentar las canciones de su álbum más reciente, 'Mornings After'. El compositor desarrolla una música que suele enmarcarse en el outlaw country o la americana, aunque evita poner etiquetas a su propuesta.

El rock psicodélico de Dirty Sound Magnet llegará a la sala el 7 de noviembre (21.00 horas). La banda suiza ha ofrecido más de 500 conciertos por Europa, Reino Unido y México, con actuaciones hipnóticas, imprevisibles y enérgicas. Inspirado por el rock clásico de los años 60 y 70 desde un enfoque moderno.

El 12 de noviembre (21.00 horas) tomarán el escenario The Del Fuegos, influyente banda estadounidense de roots rock, garage rock y rock & roll formada en Boston en 1980. Por otro lado, DeRobert and The Half-Truths recalarán en la sala el 19 de noviembre con una potente combinación de voces, soul crudo e instrumentación enérgica.

La siguiente cita llegará el 20 de noviembre (21.00 horas) con Mojothunder, banda nacida en 2018 de la unión de cuatro músicos amantes de los sonidos de los años 60 y 70 y de las influencias sureñas.

The Kleejoss Band volverá al Rock & Blues Café el 28 de noviembre (21.00 horas) con un nuevo álbum y una formación de tres músicos que suena más dura y agresiva que nunca, sin perder la energía de sus inicios. Sus nuevas canciones muestran que es posible hacer más con menos y conservan tanto la frescura inicial como la elegancia adquirida tras más de una década recorriendo las salas del país.

Noticias relacionadas

El 5 de diciembre (21:00 horas) llegará a la sala Angela Hoodoo para cerrar la décima edición del festival. Su repertorio se adentra en el outlaw country, el rhythm & blues, el western swing, el blues y el rockabilly, acompañado de una intensa puesta en escena.