Chalamera acoge cuatro rutas literarias teatralizadas en conmemoración del escritor aragonés, Ramón J. Sender

En su labor de difusión de la obra y la vida de Ramón J. Sender, y recordando el 125.º aniversario de su nacimiento, el Instituto de Estudios Aragoneses (IEA) ha programado este año cuatro Rutas Literarias Teatralizadas en Chalamera, donde el escritor viera la luz el 3 de febrero de 1901.

Decía Sender en carta dirigida al secretario del Ayuntamiento de esa localidad en mayo de 1964: "No sé si recordará usted, pero mi familia es la de los Sender Garcés de Alcolea. Yo nací en Chalamera, mis padrinos fueron los señores Villas, y siendo niño iba a veces con mis familiares a las fiestas de la Virgen de Chalamera".

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Las rutas las realizan Producciones Teatrales Los Navegantes. Las dos primeras, en colaboración con la Comarca del Bajo/Baix Cinca, el Obispado de Barbastro-Monzón y el Ayuntamiento de Chalamera, tuvieron lugar en junio. Las otras dos están previstas para el mes de septiembre, concretamente para los días 5 (19:30 h.) y 26 (11:00 horas), con punto de salida en la plaza Ramón J. Sender de la localidad. (No es necesario inscribirse previamente).