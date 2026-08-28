Chalamera acoge cuatro rutas literarias teatralizadas en conmemoración del escritor aragonés, Ramón J. Sender
El Instituto de Estudios Aragoneses ha organizado las actividades en conmemoración del 125º aniversario del escritor.
El Periódico de Aragón
En su labor de difusión de la obra y la vida de Ramón J. Sender, y recordando el 125.º aniversario de su nacimiento, el Instituto de Estudios Aragoneses (IEA) ha programado este año cuatro Rutas Literarias Teatralizadas en Chalamera, donde el escritor viera la luz el 3 de febrero de 1901.
Decía Sender en carta dirigida al secretario del Ayuntamiento de esa localidad en mayo de 1964: "No sé si recordará usted, pero mi familia es la de los Sender Garcés de Alcolea. Yo nací en Chalamera, mis padrinos fueron los señores Villas, y siendo niño iba a veces con mis familiares a las fiestas de la Virgen de Chalamera".
Las rutas las realizan Producciones Teatrales Los Navegantes. Las dos primeras, en colaboración con la Comarca del Bajo/Baix Cinca, el Obispado de Barbastro-Monzón y el Ayuntamiento de Chalamera, tuvieron lugar en junio. Las otras dos están previstas para el mes de septiembre, concretamente para los días 5 (19:30 h.) y 26 (11:00 horas), con punto de salida en la plaza Ramón J. Sender de la localidad. (No es necesario inscribirse previamente).
- Las reflexiones de Ander Herrera en la BBC: 'Volver al Real Zaragoza es el último sueño que quería hacer realidad
- El Real Zaragoza ficha a Óscar Ureña y ya tiene al extremo deseado
- El 'Candem Market' aragonés vuelve a abrir sus puertas: lugar, horario y programación del mercadillo de Zaragoza
- Nuevos vecinos, tiendas de siempre: la diversa avenida de Zaragoza que recupera su vigor comercial con nuevas aperturas
- Un centro comercial de Zaragoza pierde una conocida tienda de muebles: mantendrá su otro local en el centro
- Muere uno de los trabajadores atrapados por el derrumbe de una casa en Sariñena
- El TSJA tumba el cambio normativo del Gobierno de Aragón y ampara legalmente a todo el alumnado con necesidades de apoyo educativo
- Esta es la multa que tendría que pagar una familia francesa atrapada nueve días en una zona de un embalse de Huesca donde no podían estar