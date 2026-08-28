Los Cines Palafox apuestan por la música: Katy Perry y Queen llegarán a la gran pantalla de la sala IMAX
Tras el éxito de la película-concierto de Ghost en IMAX, Cines Palafox amplía su apuesta por los grandes eventos musicales con Katy Perry y el mítico concierto de Queen en Budapest.
El Periódico de Aragón
La música vuelve a tomar la pantalla IMAX de Cines Palafox. Tras la excelente acogida de GHOST en IMAX, el cine zaragozano refuerza su programación de contenidos musicales y eventos especiales con dos citas protagonizadas por dos nombres fundamentales de la música internacional: Katy Perry y Queen.
El primero en llegar será 'Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris', que podrá verse el próximo 2 de septiembre en IMAX en Cines Palafox.
El espectáculo lleva a la gran pantalla 'The Lifetimes Tour', ofreciendo al público la oportunidad de vivir el concierto de Katy Perry desde París con la espectacularidad que proporciona una sala IMAX: una pantalla de enormes dimensiones y un sistema audiovisual diseñado para potenciar la inmersión del espectador.
Será una oportunidad única para vivir a Katy Perry en IMAX, trasladando la energía y dimensión visual de uno de sus grandes espectáculos al cine.
Queen toma el relevo en octubre
La segunda gran cita llegará los días 7 y 10 de octubre, cuando la pantalla IMAX de Cines Palafox reciba a Queen con su histórico concierto de Budapest.
Grabado durante la legendaria etapa del 'Magic Tour', el concierto de Budapest constituye uno de los grandes documentos audiovisuales de Queen en directo y captura a Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon ante decenas de miles de espectadores.
Su llegada a IMAX permitirá redescubrir el concierto en unas condiciones muy diferentes a las de su exhibición doméstica: imagen a gran escala y el potente sistema de sonido de la sala IMAX, convirtiendo una grabación histórica en una experiencia concebida para disfrutarse colectivamente.
Las sesiones tendrán lugar exclusivamente los días 7 y 10 de octubre.
El éxito de GHOST consolida la música en IMAX
La programación de ambos títulos llega después de la respuesta del público a GHOST en IMAX, que ha demostrado el interés por utilizar la sala no solo para los grandes estrenos cinematográficos, sino también para vivir conciertos y acontecimientos musicales.
Cines Palafox continuará así apostando por eventos especiales y contenidos musicales en IMAX, aprovechando las posibilidades de la sala para ofrecer experiencias que conviertan una proyección en un acontecimiento.
Las entradas para Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris, el 2 de septiembre, y Queen en Budapest, los días 7 y 10 de octubre, ya están a la venta en la web y taquilla de Cines Palafox.
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