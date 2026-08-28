Crítica de la primera de la Feria de Tarazona: Excesiva triple puerta grande muy por debajo de una gran corrida de Fuente Ymbro vestida de plaza de segunda

La corrida que abría el abono turiasonense fue un espectáculo absolutamente excesivo por donde lo mirases. Tres horas y quince minutos de interminables carreras –no solo durante los tercios de banderillas– de tres toreros que han venido a venderse publicitariamente como “Los banderilleros de oro” que, además de ser un eslógan cursi con olor a naftalina no hace honor a la verdad pues entre ese codiciado metal hubo también mucha bisutería. Que además este viernes, ha dado el cante.

Entre los abundantes tercios con los que nos maltrataron las más de las veces (Ferrera cayó derribado a la salida de un par en el primero mientras Escribano alcanzaba por los pelos la bocana del burladero cuando ya estaba prendido) pudimos reseñar algún oasis de ortodoxia. Muchos clientes iniciados hubieran cambiado a Ferrera por su subalterno Ángel Otero, un poner.

Al arrastre de un primer toro con ese envoltorio de categoría y embestidas incansables Ferrera se mostró aparatosa y doblemente dolorido: primero por la voltereta que libró con bien y segundo como consecuencia de una lidia eléctrica y de latigazos en la que se recorrió mucho kilometraje y hubo poco mando y ningún gobierno.

Estrambótico y teatral, consumiendo el tiempo en ir al toro e irse de él en vez de ponérsela donde los bravos van se marcó una de vendehumos que convenció a los menos exigentes. O sea que nos quedamos sin ver al toro aunque en el capazo hubiera un despojo de cada uno de sus oponentes. Hay que ver.

Los restos de El Fandi

De entre lo que va quedando profesionalmente del atleta de Granada también se nos hurtó ver las calidades profundas de un Jandilla sobrero que saltó en quinto lugar al haber corrido turno el segundo y que resultó inagotable en sus embestidas con una clase admirable.

En este aplicó “el catálogo de los pueblos” basado en lo superficial y lo accesorio, sin entrar en detalle. Mientras que en su otro practicó un toreo elusivo y de recursos para evitar cruzarse allá al pitón contrario al tiempo que hacía sangrar los ojos de su cliente con posturas imposibles a 90º cuando el vértice es la zona nalguda. Y entre el toro y torero cabe con holgura una riña de perros... Pues no. Pero que acabó paseando dos orejillas de goma.

A todo esto habíamos degustado el pitón izquierdo de un toro tercero, castaño, reunidillo de cuerna, más armónico de formas que le regaló a Escribano unas cuantas embestidas por el lado izquierdo para soñar el toreo. Qué entrega, qué humillación. Cómo planeaba el toro al deslizarse con ese ritmo sostenido... Una locura. Valió la peña el largo metraje del jaleo.

Ese Escribano suertudo también acopió las embestidas en cascada de un inagotable sexto toro, muy cuerpudo, de respeto. Que tuvo su punto de raza poniendo en aprietos por momentos al torero sacándole el aire en dos o tres ocasiones. Bromas pocas. A pesar de andar aperreado las más de las veces, le sobrevivió metiéndole la mano y cayó el premiazo. 'Ozú con el señó der palco'.

La ficha de la primera

Cinco toros de Fuente Ymbro, muy bien presentados destacando el 1º, completísimo; el 3º con un gran pitón izquierdo. El segundo fue devuelto por inválido corriendo turno. En 5º lugar saltó un toro de Jandilla. Antonio Ferrera (oreja tras aviso en ambos); El Fandi (silencio tras aviso y dos orejas); Manuel Escribano (oreja tras aviso y dos orejas tras aviso). Más de media plaza. Ocupó la presidencia (sin criterio alguno) Juan Pedro Sánchez Orellana. Tres horas y quince minutos. Presenció la corrida desde una barrera el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. Las cinco peñas recreativas de la ciudad brindaron un homenaje al término del paseíllo al torero recién retirado Alberto Álvarez en reconocimiento a su trayectoria y por su vinculación con Tarazona.