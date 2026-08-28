Cuti Vericad rinde homenaje al rey del rock: "Siento una especie de vértigo solo de imaginarme un mundo sin Elvis"

El pasado 16 de agosto se cumplían 49 años de la muerte de Elvis Presley, el cantante estadounidense que cambió por completo las reglas del juego. La actitud rebelde y los movimientos de cadera que caracterizaban al artista, pasaron a la historia y a la memoria colectiva de miles de entusiastas, que aún a día de hoy, siguen demostrando su gran devoción por el “rey del rock & roll”.

En el caso del músico aragonés, Cuti Vericad, no podría ser distinto. Su pasión por el intérprete de ‘Jailhouse Rock’ (1957), llevó al exlíder de Los Dynamos a montar todo un espectáculo en su homenaje: ‘Cuti canta Elvis’, que se realizará este sábado, 29 de agosto (21.00 horas), en La casa del loco, tras su reubicación debido a las reformas llevadas a cabo en la sala Oasis. El concierto tendrá una duración de más de tres horas y un repertorio de 49 canciones, una por cada año pasado desde la muerte de Presley, en 1977.

“Elvis es de los primeros recuerdos que tengo en mi vida, gracias a los discos de mi padre. Llegó a mi vida en una época muy temprana, por lo que es un artista muy importante para mí. Cuando pienso en qué hubiera sido de mi vida sin Elvis, me da cierto horror vacui. Siento una especie de vértigo solo de imaginarme un mundo sin Elvis, porque toda su influencia es fundamental en el rock and roll y en la cultura popular. Elvis Presley forma parte de todas las canciones que me gustan, de las películas e incluso de la literatura”, relata el músico.

Desde la adolescencia, Cuti Vericad ha participado en diversas actividades en conmemoración del “rey”: “A partir del décimo aniversario de la muerte de Elvis, que fue en 1987, se programaron películas y conciertos que se emitieron en televisión. Ahí fue cuando yo, con 14 o 15 años, empecé a ir a locales donde ponían su música. Para el 16 de agosto, que es el día de la supuesta muerte de Elvis, empezamos a juntarnos para escuchar su música y cada uno llevaba aquello que tenía. Después de un tiempo, empezamos a hacer audiciones más especializadas y siempre hacíamos algún tipo de acto”, recuerda el aragonés.

Estas pequeñas junciones en la adolescencia fueron ganando magnitud, hasta que en 1994, en el Whisky Viejo, bar que todavía sigue manteniendo la misma ubicación en Avenida Goya, se hizo el primer concierto de ‘Cuti canta Elvis’. Conforme fueron pasando los años, el proyecto que había nacido de la nostalgia y admiración por el estadounidense, se acabó convirtiendo en una cita imprescindible del verano para todos los apasionados de la música de Presley.

La idea de hacer una canción más por cada año desde la muerte del artista, empezó a partir del 25 aniversario, en 2002. El año que viene, se cumplirán 50 años del fallecimiento del artista, y el repertorio de ‘Cuti canta Elvis’, que cambia cada año, incluirá 50 canciones distintas a las del concierto de este sábado.

“A partir del 50 aniversario, queremos cambiar el formato del espectáculo. El universo Elvis tiene muchísimas alternativas, por su poder icónico, su inmenso legado musical y por todo el material audiovisual que existe. El año que viene se cumplirá 50 años desde que ya no está, tocaremos 50 canciones, pero a partir del 51 aniversario, tendremos que reinventarnos: un año podríamos hacer un especial del histórico concierto de Hawaii y otro puede ser dedicado a las canciones de películas, por ejemplo”, explica el excantante de Los Dynamos.

Algo a tener en cuenta es que Cuti Vericad no es un simple imitador de Elvis Presley, y los que acudan al concierto, lo podrán apreciar: “El mundo está lleno de ‘impersonators’ de Elvis, de todos tipos, pero yo siempre he querido huir un poco de eso, ya no solo a nivel estético. Quiero huir completamente de la imitación y adaptar las canciones de Elvis a mi lenguaje y a mi estilo, aunque este se base en mucha música de Elvis. Hay que tener en cuenta que detrás de todo esto hay mucho rock & roll, country, rythm & blues, góspel, rockabilly, entre otros. Así que quiero aportarle una visión más profunda. En otras palabras: no nos dedicamos a leer las escrituras sagradas, sino que nos dedicamos a reinterpretarlas”

Asimismo, ‘Cuti canta Elvis’ es una reivindicación del legado de uno de los artistas más famosos del siglo XX. Además, se trata de un espectáculo que “exige mucha atención, amor y entrega”, términos que Cuti Vericad entiende que, en ocasiones, acaban siendo olvidados por los oyentes de la música más actual. “Lo más importante de este proyecto es reivindicar todo esto, y también el legado de Elvis Presley, su figura, su vida y su obra, ya que eso implica reivindicar toda la música americana, multicultural y todo aquello que dominó el planeta en la segunda mitad del siglo XX. El rock & roll cambió la vida de millones de personas y creo que reivindicarlo es una manera de hacer música respetando los códigos deontológicos del oficio y, sobre todo, con una gran dosis de romanticismo, que es lo que nos importa”, concluye Cuti.

En suma, aquellos que acudan a La casa del loco, este sábado, podrán ver un concierto único, con un repertorio exclusivo de las mejores canciones de Elvis, interpretadas por músicos con una gran formación e importante trayectoria.