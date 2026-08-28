Gonzalo Hermida alzará su 'Bandera libertad' en Zaragoza: "Hay vida más allá de cantar tus propias canciones"

Ya ha pasado: la IA está por todas partes. Hace unos años, cuando estas tecnologías apenas daban sus primeros pasos, muchos ya auguraban que acabarían por darle la vuelta al mundo que conocíamos. ¿A mejor? ¿A peor? Depende de los ojos con los que se mire. Lo indiscutible es que un cambio así también trae consigo ciertos riesgos. Y uno de ellos es la deshumanización del arte. Porque si algo hace de una canción, un cuadro o un libro una obra de arte es que detrás hay algo profundamente humano. Algo visceral. Y ¿cómo va a conseguir una máquina apretar esa tecla?

Quizá no pueda. Ahí está, para algunos, la verdadera revolución: volver a las raíces de lo humano. Esa es justo la idea que atraviesa 'Bandera libertad', el último disco de Gonzalo Hermida, con el que llegará el próximo 19 de septiembre al Teatro de las Esquinas de Zaragoza.

Este es ya el tercer proyecto de Gonzalo Hermida como intérprete, pero para entender todo lo que encierra hay que volver unos cuantos años atrás. Hasta un Hermida de apenas 19 que hizo las maletas y se marchó a Madrid con un sueño: vivir de la música. Pero no fue llegar y besar el santo. "Pasé muchas noches en vela estudiando, componiendo, aprendiendo a tocar la guitarra, leyendo libros que me inspirasen y también viviendo cosas que me inspirasen, hasta que las cosas empezaron a salir", recuerda.

Después de una mala experiencia con una discográfica, el cantautor gaditano conoció a David Santisteban. El compositor y productor madrileño le abrió las puertas de su casa y le enseñó algo que terminaría cambiando el rumbo de su carrera: "Hay vida más allá de cantar tus propias canciones". Fue en ese momento cuando empezó a componer y producir para otros artistas. Sus temas terminaron en voces tan reconocidas como las de Pastora Soler, Malú o India Martínez. Pero, en ese proceso, poco a poco se fue alejando de la suya.

"Mi superpoder siempre ha sido sumergirme en las emociones de todo lo que me rodea. Pero, con los años, la industria musical me fue encasillando en las baladas románticas. Empecé a sentirme esclavo de eso, sin identidad. Mis últimos dos discos lo han cambiado todo. Mientras los componía descubrí que yo era un sonido muy distinto: alegre, enérgico, algo muy vivo. Encontrar esa conciencia de mí mismo ha sido lo más difícil de toda mi carrera", reconoce a este diario.

El romanticismo como arma ante la deshumanización

Pero esa conciencia acabó llegando. Y con ella, la necesidad de hacer música desde otro lugar. 'Bandera Libertad' nace de ahí. A través de sus once canciones, Hermida reivindica el romanticismo como una forma de resistencia ante un mundo cada vez más deshumanizado: "Encontré en el concepto de la libertad una vía de escape a las exigencias del mundo moderno. Componiendo estos temas me sentía lejos de cualquier cosa que no fuese la tierra, el mar, la naturaleza; cosas que todavía no se pueden digitalizar".

Sin embargo, la libertad no nació primero como concepto. Antes llegaron las canciones. La primera fue 'La bandera', que acabaría dando nombre al disco. Después llegó 'Mamá te prometí' y Hermida empezó a entender que ambas hablaban, en el fondo, de una misma verdad: "Cuando compuse los dos primeros temas me di cuenta de que todo lo que estaba escribiendo estaba conectado, tenía la misma energía. Por eso el disco entero es una oda a la libertad: a sentir, respirar, vivir en calma y dejar en un segundo plano las opiniones de los demás. A vivir la libertad de una forma íntima y personal".

El resultado es el que el cantautor gaditano ya define como "el disco de mi vida". Sus temas acumulan millones de escuchas en Spotify y "me han abierto muchísimas nuevas puertas en lo profesional", asegura. Pero él prefiere hablar de las que, por el camino, ha conseguido cerrar por dentro: "Este trabajo me ha abierto el camino hacia mi epicentro, ha cambiado hasta mi forma de vivir y, desde luego, mi manera de enfrentarme a la música. Creo que es donde realmente ha empezado todo y, pase lo que pase, siempre lo honraré como tal".

Luego llegó el directo. Y con él, las historias de quienes habían hecho suyas esas canciones. Desde octubre del año pasado, el músico andaluz recorre España con una gira que le ha permitido conocerlas de cerca: "La gente ha conectado rapidísimo. Mis conciertos no son solo música, intento también hacer familia. Hace poco un chico me dijo: 'Mañana operan a mi padre de una cosa muy grave y estar aquí ha sido mi salvación'. No hay ser humano que pueda asimilar algo así con naturalidad".

Dentro de unas semanas, esa conexión buscará nuevos cómplices en Zaragoza. Será la primera vez que Hermida actúe en la capital aragonesa, pero parece tener más que claro cómo quiere que sea ese primer encuentro: "Quienes vengan encontrarán muchísima magia. Verán a un loco acompañado de sus locos. Eso sí: tienen que venir con el corazón abierto y con ganas de vivirlo al máximo; si no, mejor que no vengan". Quizá, al final, esa sea la única tecla que no se puede digitalizar: la de sentir.