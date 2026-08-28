La iniciativa, #estonoesarco, se consolida como una de las mejores propuestas del verano para acercar el público al arte contemporáneo

El sábado, 29 de agosto, llega la clausura de #estonoesarco. Después de cuatro sábados repletos de actividades con más de 30 artistas de distintas disciplinas y cientos de personas que se han acercado a los diferentes estudios de artistas locales, esta última sesión se llevará a cabo en el Barrio de La Paz.

Habrán seis artistas expuestos en dos estudios diferentes, el del escultor Jesús Guallar y el del artista Sergio Muro. Se empezará la mañana en el Estudio Mureti con un taller con barro y arcilla haciendo una escultura colectiva efímera dirigido por Hisatómika (alias de Isabel Lozano).

Después, los ceramistas y escultores Isabel Lozano, y Eladio Mozota que comparten estudio en La Harinera de San José, presentarán sus obras realizadas para esta ocasión. Ambos tienen un proyecto conjunto que se llama 'Doro he Doro', donde realizan vajillas de autor, creando platos únicos para cada menú. Aquí presentan series individuales, Lozano muestra unos bajorrelieves “recién sacados del horno” y Mozota hace un homenaje al botijo con una mirada diferente jugando con formas geométricas sin perder la utilidad del objeto.

Fuera de programación, estará presente Alexander Mabry con pondrá tres telas de gran formato en la fachada del estudio. Este creador desarrolla una práctica artística multidisciplinar donde la creación funciona como acto de narrar la identidad, las emociones y la condición humana.

"Esto ha pasado durante todo el mes de agosto, muchos artistas me han dicho de exponer o de que cuente con ellos para la próxima edición", comenta el organizador Sergio Muro. Mabry, que residió durante siete años en Nueva York, mostró una inusitada ilusión y pasión por la iniciativa: “No me quedó más remedio que hacerle un hueco en el último sábado. Así da gusto, en realidad, y creo que plásticamente tenemos afinidades, así que, con mis obras, puede haber un diálogo muy interesante."

Después, se trasladará el público al estudio TallART del artista Jesús Guallar con la exposición del músico y pintor Joan Chic y de él mismo. El estudio es uno de los epicentros culturales más activos de la ciudad actualmente, ya que Guallar, herrero y escultor, está en plena expansión. Recientemente, también ha expuesto su trabajo en el Museo Orús de Utebo.

Se acabará en el Parque de la Paz con una actuación musical del dúo Chavi García & Lucio Cruces, que están teniendo mucha presencia en la agenda cultural de la ciudad con muchas actuaciones a sus espaldas. Chavi, hermano de Santi Rex, el cantante de Niños del Brasil, tiene una excelente voz, demostrando que el talento viene de familia, y Lucio es un maestro de la guitarra con 40 años de profesión. Ha participado en diversos proyectos musicales como La recta final, Canisio Culeras y Las Berretes, Hablando de Hilario Camacho, Muro&Cruces, Los Bucólicos o Cruces Band. Presentarán canciones del disco 'El Escaparate'.

En paralelo, los asistentes, de manera individual o en familia, podrán pintar un mural mientras escuchan la música y se inspiran con ella en un entorno inmejorable.

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Esta edición ha podido ser plasmada por la concesión de una Ayuda de 4.000 euros de Zaragoza Cultural al propio artista y gestor cultural. "Es una cantidad muy reducida, pero, con la repercusión que ha tenido el proyecto, en todos los aspectos, creo que el Ayuntamiento tendría que apostar en darle continuidad en diferentes momentos del año congregando nuevos artistas y estudios", concluye Muro. "El arte se crea en los estudios, la comunidad, en los barrios y los nuevos públicos, acercándoles de la manera adecuada al arte contemporáneo."