Pepe Martín, empresario, desvela el precio 'real' de las entradas de cine: "Entre 20 y 25 euros"

Tener la sala llena proyección tras proyección y semana tras semana es el sueño idílico de cualquier sala de cine al configurar su cartelera. La realidad a menudo suele distar mucho de esa ensoñación. Más si cabe de un tiempo a esta parte, con la irrupción de las plataformas con contenidos infinitos a la carta que, si bien nunca podrán ofrecer la calidad y prestaciones que dan los primeros, tienen en la comodidad del usuario y en el precio reclamado, uno de sus principales activos para hacerles una feroz competencia.

Así, buscar la rentabilidad de este negocio se ha convertido en un auténtico reto. ¿Cómo lo hacen? Esta es la pregunta que ha tratado de responder Pepe Martín, empresario y creador de contenido sobre marcas, negocios y marketing. Su conclusión es clara: ver las películas en pantalla grande al precio actual de las entradas es un lujo que se sostiene gracias a la venta cruzada, por así decirlo.

¿Cómo funciona el negocio de los cines?

"Hay una figura, la del distribuidor de la película, por simplificarlo lo llamaremos Hollywood, que negocia con las cadenas de cine qué películas proyecta, en cuántas pantallas y, sobre todo, qué porcentaje de las ventas se lleva cada semana", comienza explicando Martín. Mientras, los cines ofrecen las salas acondicionadas, el proyector y los empleados.

"En las primeras semanas de un estreno grande, la distribuidora se lleva la parte más grande; después, las salas de cine se quedan con mayor porcentaje"

Teniendo en cuenta que esas negociaciones son distintas con cada empresa de sala de cine, este experto desgrana qué pasa comercialmente una vez que una película se incorpora a la cartelera. "En las primeras semanas de un estreno grande, la distribuidora se lleva la parte más grande", comienza, y lo ejemplariza con el precio que ha pagado por una entrada. "De mis 15 euros, entre 8 y 12 se van directos a Hollywood [la distribuidora] y al cine le quedan entre 3 y 7 euros", detalla.

Apertura de los Yelmo Cines de Zaragoza en 2009 / RUBEN RUIZ / ZAR_DIGITAL

Con el paso de las semanas, ese reparto va cambiando y el cine se va quedando con un porcentaje mayor de las entradas, "pero para entonces ya no va tanta gente".

¿Cómo ganan dinero las salas?

Con esos datos en la mano, sería imposible que el negocio de las salas de cine sobrevivieran. "¿De qué viven entonces? De los 15 euros que me he gastado en palomitas y bebidas; esto no lo comparten con nadie", desvela Martín.

Además, la clave está en la ganancia que le sacan a los productos. "Un cubo de palomitas cuesta hacerlo menos de un euro y se venden por 7 u 8 euros; el margen es de entre el 85 y el 92%", estima. Y lanza una sentencia clara: "Sin esas palomitas y bebida quizás no habría cine".

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Para apuntalar el argumento, el experto se apoya en un estudio, en el que dos economistas de Stanford analizaron "5 años de datos de una cadena de cines" y, asegura, "descubrieron que las palomitas caras no son un capricho, sino los que mantienen barata la entrada". Sin ellas, estima, su precio real sería de entre 20 y 25 euros.