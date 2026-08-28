Piden suspender un festival en el Pirineo por el riesgo de incendios y por sus "vínculos sionistas": "No bailamos al ritmo del genocidio"

Casi treinta entidades aragonesas han impulsado una campaña para que se prohíba la celebración del Own Spirit Festival que está programado del 2 al 7 en el entorno del embalse de Santa Ana de Balldellou porque, denuncian, "supone una amenaza real para nuestra comarca".

Y es que las diferentes entidades que se revisen las medidas de seguridad y de prevención de un festival que, aseguran, supone un riesgo tremendo para la zona. "El festival se celebrará en una zona forestal, a tan solo 1,2 km de espacios protegidos de la Red Natura 2000 (ZEPA Vessants de la Noguera Ribagorçana). Concentrar a 4.900 personas durante cinco días en este entorno, con vehículos, instalaciones eléctricas y actividad nocturna, es una bomba de relojería", explican, y por eso exigen a las autoridades locales que "revisen las condiciones de seguridad y prevención de incendios del festival, soliciten su suspensión ante el elevado riesgo para las personas y el entorno; y garanticen que no se silenciarán las muestras de solidaridad con Palestina".

1.000 soldados israelís

Los firmantes del manifiesto denuncian también que "el año pasado, el festival Own Spirit, celebrado en Baldellou, reunió a 4.400 asistentes, de los cuales alrededor de 1.000 eran soldados israelís, muchos recién salidos del servicio militar. No eran turistas cualquiera: eran reservistas en activo", aseguran, y van más allá: "La organización del festival retiró banderas y pancartas de apoyo a Palestina y acalló cualquier protesta. El mensaje fue claro, en Own Spirit no cabe la solidaridad con Palestina".

Este año, aseguran, temen que volverá a suceder lo mismo ya que se "vuelve a apostar por un cartel plagado de DJs israelís que no condenan el genocidio. Forman parte de una estrategia de 'psywashing': el lavado de cara del sionismo a través de la cultura trance". Entre ellos, citan a Dekel (Dekel Kamioski), Illumination (Amir Dvir), Some 1 / Mindwave (Anton Maiko), Modus (Asaf Tsemach), Skizologic (Maor Hasbani), Perfect Stranger (Yuli Fershtat), Sphera (Liran Elkayam), Bayawaka / Golanski (Golan Aflalo), ORI Stereo Society (Ben Dror), Porat (Ron Porat) y Uncharted Territory (Shahaf Efrat: Freedom Fighters), que tienen un "posicionamiento público" favorable a la posturas sionistas. "No bailaremos al rtimo del genocidio", claman.

Es por eso que se hacen preguntas sobre la celebración del festival ("¿Estamos preparados para evacuar a 4.900 personas en caso de incendio? ¿Hay vías de escape, medios de extinción y coordinación con Protección Civil?") y creen que están en juego "el patrimonio natural y la conciencia".