El rally de cine turolense, Desafío Buñuel, vuelve a apostar por los más pequeños: “Tienen una relación con la imaginación más libre que los adultos”

Aparte de Urko Olazabal, Carla Hidalgo, Roque Ruiz o Álvaro de Paz, estos días se pueden ver otras estrellas rodando por Teruel. Segundo año celebrándose, el Desafío Kids ya forma parte ya de la identidad de su progenitor Desafío Buñuel. “Nos parece precioso que se incluyan a los más pequeños en este apasionante rally cinematográfico”, destacan Diego Gurpegui y Beatriz González, los responsables que han acompañado a la cantera de infancia y preadolescencia turolense en el itinerario de pensar una idea, crear un guion, rodar y montar una película. Creen que en este tipo de acción formativa “el cine les aporta cultura y un nuevo mundo donde ya puedes empezar a formarte como profesional”. De ellos les ha sorprendido, gratamente, “su entusiasmo y las ganas con las que vienen cada día, además de la increíble imaginación que tienen”.

Desafío Kids permite que los chicos y chicas sean guionistas, intérpretes, cámaras, técnicos de sonido o montadores, pero el papel que suele despertarles más interés es, “sin duda, el de interpretar. De hecho, muchos ya se están formando en una escuela de teatro”. Uno de los retos ha sido el conseguir que un grupo de edades relativamente diferentes trabajara como un verdadero equipo de cine: “⁠La verdad es que no hemos notado casi la diferencia de edad. Todos ellos tenían un interés común y eso les ha hecho trabajar como un verdadero grupo. Se reúnen haciendo lo que les gusta, y saben apoyarse los unos a los otros”.

Como sus compañeros adultos, la pieza que surgirá en este Desafío Kids también está inspirada en la película ‘El ángel exterminador’ (1962). “Nosotros trajimos la idea principal, y a partir de ahí todo fue desarrollado por los niños y niñas, construyendo tanto la historia como el cortometraje”, comparten González y Gurpegui. Quizá la utilización de las herramientas técnicas “sea lo más difícil de poner en práctica en el taller. Expresarse delante de los demás es más fácil, pues están acostumbrados a ver actuar a sus referentes en el cine y la televisión”. La confianza entre todo el equipo “es clave para que surja la química”, en una actividad que desde el juego y la diversión alfabetiza y reproduce el complejo y mecánico proceso que es el cinematográfico.

Luis Buñuel, una inspiración incluso para los más pequeños

El de Calanda inspira todo el rally y, como no podía ser de otra forma, también la iniciativa Kids: “Niñas y niños cuentan con una gran imaginación, gracias a ello les acercamos al surrealismo de Buñuel”, destacan Diego Gurpegui y Beatriz González. “Y tienen una relación con esta imaginación más libre que los adultos. Tenemos mucho que aprender de ellos en este ámbito”. Del resto del rally les diferencia “el surrealismo, pues han tenido ideas muy originales que ni a nosotros se nos habrían ocurrido”.

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Los móviles, Instagram, TikTok, YouTube y otros contenidos audiovisuales “les hace familiarizarse más con el mundo audiovisual, viviéndolo más de cerca”. Cuando ven su cortometraje terminado, Gurpegui y González refuerzan provocarles “satisfacción, pero sobre todo orgullo, ya que han hecho muy buen trabajo”. Más allá de la elaboración de una pieza ante el reto del Desafío Buñuel, quedarán, además, “unos días para el recuerdo, recogiendo nuevas amistades y momentos divertidos”. Lo mismo sucederá con la iniciativa Desafío Senior que, coordinada por Gonzalo Montón, se implanta este año. Lo que está claro es que el rally Desafío Buñuel crece y bien.