Guille Van Dreï, guionista zaragozano, estrella en redes sociales: "Históricamente, Aragón ha dado los mejores directores y guionistas de España"

Desde que se inventó el cine, uno de sus principales atractivos ha sido la capacidad para conmover al espectador. Así es como el séptimo arte nos ha regalado momentos inolvidables, como esa escena final de ‘Cinema Paradiso’ (1988), cuando el famoso director italiano, Salvatore Di Vita, apodado en la infancia como Totó, vuelve a su pueblo y encuentra una cinta con todos los besos que habían sido censurados en las películas de la época. Para el guionista y creador de contenido, conocido en redes como Guille Van Dreï, su acercamiento al cine no fue algo distinto.

Nacido en Zaragoza, en 1995, Guillermo Bandrés, relata que siempre estuvo en contacto con el cine clásico gracias a su primo mayor, pero fue en 2003, tras ver ‘Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra’ por primera vez, en los cines Palafox de Zaragoza, cuando fue consciente de todo lo que había detrás de la proyección en gran pantalla. Actualmente, Bandrés acumula casi medio millón de seguidores entre Tiktok e Instagram, gracias a su contenido divulgativo de cine, y ha guionizado las series ‘Zoomers’ (2025) e ‘Itxaso’ (2023), disponibles en Prime Video y Netflix.

“De pequeño, mi madre me decía que era muy buen mentiroso, pero que le hacía gracia cómo mentía y la capacidad que tenía para inventar mis propias historias. Esto se juntó con ver películas, sobre todo las de Tarantino, que es muy ingenioso, y me hizo pensar en la figura del guionista. Tendría unos doce años cuando me empecé a plantear la posibilidad de que pudiera hacer sentir a los demás lo mismo que sentía yo viendo las pelis de Tarantino, y me di cuenta de que igual me gustaría dedicarme a ello”, recuerda el guionista.

A los 18 años, el zaragozano ingresó en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña, donde se especializó en la creación de guiones: “Para mí, irme de Zaragoza fue horrible, porque es mi ciudad favorita en el mundo. Además, me pilló una época complicada, porque yo quería hacer cosas distintas a lo que estaba de moda. Todo se llevaba a la denuncia social, pero siempre consideré el cine como entretenimiento, así que acababa haciendo comedia. Al final, me lo pasé bien, pero si hubiese existido la posibilidad de estudiar lo mismo en Zaragoza, me hubiera quedado encantadísimo.”

Después de acabar la carrera y estar un año trabajando como becario, Bandrés acabó mudándose a Madrid, donde dio sus primeros pasos en redes sociales hasta el día de hoy. “Supongo que como todos en esta profesión, tenemos etapas en las que apenas hay trabajo y en las que nos cuestionamos si algún día podremos vivir de esto. Me llegué a preguntar, incluso, si sería mejor idea volver a Zaragoza, matricularme en empresariales y decir: ‘bueno, probé esta tontería’. Ante eso, hacen ya cuatro o cinco años, decidí subir un vídeo al día hablando de una película. Para mí era un reto que me ponía a mí mismo, porque tenía mucho tiempo libre. Al año de empezar, tampoco tenía muchos seguidores para todo lo que había subido. Aún así, la gente que me acompañaba era muy fiel y me incentivaba a seguir, por lo que fui creciendo, aunque no esperaba llegar a tantas personas.”

A pesar de que empezar en este mundo, nunca es una tarea fácil, Bandrés siempre tuvo claro que era necesario dar lo mejor de sí para dejar huella en sus docentes, y así fue como las oportunidades le empezaron a surgir. Su primera experiencia profesional, en la que trabajó para la serie ‘Itxaso’, vino gracias a la guionista, María Cortés, que había sido su profesora: necesitaban un guionista y ella, encantada por las historias de Bandrés, decidió ofrecerle el puesto. Luego surgió la propuesta de ‘Zoomers’, que retrata la generación Z, tan criticada injustamente, desde la perspectiva del creador de contenido, pero atendiendo a las exigencias de Prime Video.

Asimismo, Bandrés hace hincapié en la importancia de saber adaptar la esencia de los escritos a las demandas de las productoras, pero también de la industria. Esta idea es algo que también se aplica al contexto cinematográfico actual de Aragón: “Aunque exista una centralización de la industria en Madrid y Barcelona, creo que, históricamente, Aragón ha dado a los mejores directores y guionistas de España. Ahora tenemos a Isabel Peña, que es la mejor guionista del país y es de Zaragoza, pero antes estaban Buñuel y Saura, por ejemplo. El problema que tenemos es que, al recibir ayudas institucionales, las películas se centran demasiado en promocionar según qué cosas. La clave está en no mirar solo a nosotros mismos y buscar historias más universales, aunque sucedan en Aragón, porque cuando una historia es buena, da igual que suceda en Zaragoza que en Madrid.”

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Actualmente, Guille Van Dreï, tal y como lo conocen sus seguidores, sigue publicando contenido en redes diariamente, pero también está trabajando en nuevos proyectos como guionista, a la vez que escribe su primera novela y sus tesis doctoral, centrada en la exitosa serie de HBO, ‘Los Soprano’ (1999).