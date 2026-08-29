'La noche del mediodía' gana el Desafío Buñuel

«Por saber conjugar surrealismo y humor, haciendo inteligente reflejo de la realidad social y del cine de Luis Buñuel», el jurado del Rally Cinematográfico Desafío Buñuel de Teruel proclamó 'La noche del mediodía', de Sergi Llácer y Anxo Vidal, como la mejor película de esta edición. Y también lo fue para el público que le dio su galardón.

La mejor dirección fue, sin embargo para Igor Fernández por su cortometraje 'Tres perros y un bozal' mientras que el premio al actor fue a parar a Manel Grao por 'Las simples cosas' y el de actriz a Claudia Siba por 'Tres perros y un bozal'.

Además, según se desveló anoche en la gala de esta novena edición de la cita, el mejor guion fue el de Sergi Llàcer y Anxo Vidal por 'La noche del mediodía'; el montaje premiado el de Diego Pirola por 'Un lugar muy único'; y la mejor fotografía para el jurado fue la de Roberto Padilla y Alessandro Sartarelli por 'Tres perros y un bozal'.

El palmarés también incluyó los galardones de dirección de arte (Carolina Jiménez por 'Las simples cosas') y Diseño de sonido (Mel José Abud por 'La noche del mediodía').

Además, el jurado quiso señalar que "llegar a participar en Desafío Buñuel ya es un gran premio" y quiso poner en valor "el trabajo coral de todos los intérpretes del cortometraje 'La noche del mediodía', así como las bandas sonoras que el compositor mexicano Alonso Alamán ha creado para todas las películas".

En términos generales, la que ayer se cerró ha sido una edición muy repartida con galardones para todas las producciones: 'La noche del mediodía' y 'Tres perros y un bozal' consiguieron tres premios, 'Las simples cosas, dos'; y 'Un lugar muy único', un reconocimiento.

El jurado de esta novena edición del Rally Cinematográfico Desafío Buñuel ha estado formado por Benito Rabal, director de cine, guionista y escritor; Luisa Gavasa, actriz y cantante; Enrique del Pozo, actor, director y cantante; Rozalén, cantautora, compositora y actriz; y Pilar Rodríguez, periodista y miembro de la AICE (Asociación de Informadores de Cine de España).

Además de la sección oficial, se han podido ver otras estrellas rodando por Teruel. Segundo año celebrándose, el Desafío Kids ya forma parte ya de la identidad de su progenitor Desafío Buñuel. "Nos parece precioso que se incluyan a los más pequeños en este apasionante rally cinematográfico", destacaron Diego Gurpegui y Beatriz González, los responsables que han acompañado a la cantera de infancia y preadolescencia turolense en el itinerario de pensar una idea, crear un guion, rodar y montar una película. Creen que en este tipo de acción formativa "el cine les aporta cultura y un nuevo mundo donde ya puedes empezar a formarte como profesional". De ellos les ha sorprendido, gratamente, "su entusiasmo y las ganas con las que vienen cada día, además de la increíble imaginación que tienen".

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Desafío Kids permite que los chicos y chicas sean guionistas, intérpretes, cámaras, técnicos de sonido o montadores, pero el papel que suele despertarles más interés es, sin duda, el de interpretar.