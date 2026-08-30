Esta es la banda emergente de Barcelona que graba sus videoclips en Aragón: actuará en noviembre en Zaragoza

Una parte importante para que los artistas y los grupos musicales promocionen sus canciones son los videoclips. Los hay más originales, que cuentan una historia o los que se limitan a poner actuaciones. Sin embargo, los que buscan un contenido más elaborado también conllevan más trabajo. Por ejemplo, buscar localizaciones. Una banda emergente de Barcelona ha encontrado en Aragón el escenario adecuado para grabar dos de sus videoclips.

Se trata del conjunto El Diablo de Shanghai, una banda fundada en 2019 que destaca por mezclar estilos como el indie rock, el rock alternativo y cierta influencia post-punk. Algunas de sus influencias son Fontaines D.C., Arctic Monkeys, Mujeres, Los Planetas y King Gizzard and The Lizard Wizard. Actualmente, cuentan con dos discos publicados. El primero, '113 Pasos Adelante en el Ensanche' fue lanzado en 2023. En él, uno de los temas cuenta con un videoclip grabado en Los Monegros.

Los Monegros como paisaje

Concretamente, la canción es la titulada 'Perdón, Nada Nos Puede Cambiar'. En su vídeo, se ven al principio unas cartelas que imitan al cine mudo en las que se lee "in a place far away..." (en un lugar lejano), "... Zaragoza". En la descripción del vídeo explican que fue grabado en el desierto aragonés mientras volvían a Barcelona tras dar un concierto en Madrid.

En el videoclip se muestran a dos personas, cada una perdida por diferentes lugares desérticos de Los Monegros vagando hasta que se encuentran. Una vez coinciden como si de un duelo del salvaje oeste se tratase empiezan a pelearse con churros de piscina. Todo esto con los paisajes monegrinos de fondo. El videoclip casi alcanza las 4 mil visitas.

El segundo videoclip en Los Pirineos

Con la llegada este año de su segundo LP, también llegaron nuevos vídeos para las canciones publicadas. Una de ellas fue 'Carrera de vainas'. Esta vez el lugar aragonés elegido fue la provincia de Huesca. La historia de este videoclip inicia en la capital oscense, donde la banda dio un concierto en la conocida sala El Veintiuno. Allí, ellos presentaron su nuevo disco que por aquel entonces todavía no había sido lanzado y daba pistoletazo de salida a su nueva gira.

Tras el concierto, el vídeo muestra cómo los integrantes de la banda, al día siguiente, acuden al Pirineo oscense a ver las nevadas que habían ocurrido. El vídeo musical, editado como si fuera una cinta de vídeo casera, muestra ese viaje y la experiencia de los miembros de El Diablo de Shanghai en la nieve, lanzándose bolas, construyendo muñecos...

Aunque no especifican el lugar concreto de los Pirineos al que fueron, en uno de los fragmentos se puede ver el cartel de la carretera de Hoz de Jaca. Ese cartel también sirve como pista para ubicar la zona congelada que se ve, siguiendo la pista todo apunta a que se trata del entorno del embalse de Búbal. A la vez lo combinan con fragmentos del concierto dado en Huesca. La publicación tiene más de 6.200 visualizaciones.

El Diablo de Shanghai en Zaragoza

La gira que iniciaron en la Sala El Veintiuno, también les llevó más adelante a Zaragoza. El 22 de mayo la banda catalana actúo en la Sala López junto a Erin Memento. Sin embargo, esa no es la única vez del año que el grupo actuará en la capital de la comunidad. En noviembre, volverán a subirse a los escenarios, esta vez en la Sala Oasis y de la mano del festival Zaragoza Feliz Feliz.

El festival abarcará del 12 al 14 de noviembre y acogerá conciertos tanto en La lata de Bombillas como en la Sala Oasis. El Diablo de Shanghai actuará el último día, el 14 de noviembre. Ese mismo día, compartirán escenario con Triángulo del Amor Bizarro y LisaSinson.

Otras actuaciones destacadas del microfestival son Cloud Nothings, VVV (tripin' you), La 126 o Merina Gris. Los abonos ya están agotados, pero aún están disponibles las entradas de día tanto para el 13 como para el 14 en la Sala Oasis. Estas tienen un precio de 35 euros.

El concierto de noviembre será, por tanto, una nueva parada de El Diablo de Shanghai en Aragón, después de que la banda ya haya pasado por Huesca y Zaragoza durante su actual gira y haya utilizado distintos puntos de la comunidad como escenario para sus videoclips.