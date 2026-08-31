Comienza la cuenta atrás para el Vive Latino en Zaragoza: "Creemos que este año se van a agotar todas las entradas"

Zaragoza cuenta los días para acoger un año más –y ya van cinco consecutivos– el Vive Latino. Por primera vez en la historia del festival, la edición de este 2026 ha conseguido agotar los 15.000 abonos puestos a la venta, un nuevo hito que lleva a la organización a soñar con el 'sold out'. "Este año la venta ha funcionado mejor desde el primer momento. De hecho, ya quedan pocas entradas de día a la venta y creemos que se van a agotar", ha subrayado a este diario el director del festival, Nacho Royo.

El Vive Latino seguirá demostrando de esta forma que está plenamente consolidado en el recinto de la Expo y que ya hace tiempo que alcanzó la velocidad de crucero independientemente de cómo sople el viento alrededor. "Obviamente, la gente viene a escuchar a sus artistas preferidos, pero también por lo que ofrece el festival como experiencia. La comodidad, los servicios... Todo eso influye y hemos demostrado nuestra capacidad en ese sentido, lo que nos ha permitido tener un público cautivo que ya empieza a ser elevado", ha explicado Royo este lunes.

Si finalmente se alcanza el 'sold out', unas 45.000 personas se reunirán este viernes y sábado en el recinto de Ranillas (22.500 por día incluyendo los empleados del festival). Hasta ahora, la mejor edición en cuanto a cifras fue la de 2023, con 42.995 personas (muy cerca del lleno técnico). Las dos pasadas ediciones logró congregar a unos 38.000 asistentes, mientras que el primer año (en 2022) atrajo a 33.736 espectadores.

Como siempre, el objetivo de la organización sigue siendo primar la comodidad y la experiencia de los asistentes, por lo que el aforo volverá a estar limitado a esas 22.500 personas por jornada. "Lo que buscamos es dar cada vez un mejor servicio para que parezca que en lugar de un gran festival se está en una sala de 500 personas", ha insistido Royo, que ha destacado que este año "se han vuelto a ampliar barras y baños".

Actividades paralelas

La distribución interna no cambiará, con los mismos tres escenarios y una única puerta de entrada. Y para convertir el festival en un evento "total", las actividades paralelas se volverán a suceder, con puestos de maquillaje, tatuajes, firmas de artistas y por supuesto la lucha libre mexicana (los pases serán a las 18.30, 20.10 y 22.20 horas durante los dos días).

Las puertas del recinto se abrirán a las 16.45 horas y se cerrarán sobre las tres de la madrugada. El escenario Ambar (ubicado en la explanada del Palacio de Congresos) comenzará este viernes 4 de septiembre con Julieta Venegas a las 18.25 horas, y después pasarán por el mismo Amaia (20.05 horas), Loquillo (22.15 horas) y Rawayana (0.50 horas).

Por el Anfiteatro de la Expo pasarán el viernes Niña Polaca (17.40 horas), Pignoise (19.15 horas), M-Clan (21.10 horas), Rigoberta Bandini (23.35 horas) y Modelo (02.00 horas). En el tercer escenario, el Escena VL, actuarán el primer día de la cita El practicante (17.15 horas), Volador (18.25 horas), El Kuelgue (20.10 horas), Ed Maverick (21.40 horas), Plastilina Mosh (23.10 horas), Sanguijuelas del Guadiana (0.30 horas) y La Chiva Gantiva (02.00 horas).

La segunda jornada congregará en el escenario grande del festival a Biznaga (18.25 horas), Guitarricadellafuente (20.05 horas), Silóe (22.15 horas) y La M.O.D.A. (0.45 horas). En el Caja Rural de Aragón (Anfiteatro de la Expo) actuarán Buena Vista All Stars (17.40 horas), Veintiuno (19.15 horas), Ojete Calor (21.10 horas), Ultraligera (23.30 horas) y La Plazuela (01.55 horas).

Por último, en el escenario más pequeño se podrá disfrutar de los conciertos de Multipla (17.15 horas), El Verbo Odiado (18.25 horas), Hermanos Martínez (19.45 horas), Esteman y Daniela Spalla (21.10 horas), División Minúscula (22.35 horas), Begut (23.50 horas), Sonido Gallo Negro (01.10 horas) y Rialto DJ (02.10 horas).

Las entradas de día para el Vive Latino se pueden comprar en Ticketmaster a un precio de 85 euros (los abonos ya están agotados).