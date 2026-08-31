El Teatro de las Esquinas abre su temporada invitando a pecar

Una trepidante comedia llena de humor y carcajadas al más puro estilo 'top secret' es el arranque de temporada del Teatro de las Esquinas que abre un nuevo curso este jueves, 3 de septiembre, con '¿Quieres pecar conmigo?', una producción que estará en cartel hasta este domingo 6 de septiembre.

Paz y Mónica, dos solteras treintañeras en paro que comparten piso, tienen un gran problema: viven a todo trapo y no llegan a final de mes. Para cuadrar sus cuentas trazan un plan que las llevarán a mentir, engañar y pecar. Sobre todo, pecar. Es decir, "una comedia de pecadores para pecadores donde la mentira, la lujuria y la pasión serán la estrategia para conseguir sus deseos más ocultos", que de la mano de Eixample Teatre vuelve a Zaragoza donde cuenta con un público fiel.

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Cuándo serán los 'shows' y cómo comprar las entradas

Protagonizada por Ariana Bruguera, Cristina Brondo, Arántzazu Ruiz, Ernest Fuster y Víctor Fajardo, se representará este jueves y viernes a las 20.00 horas, el sábado a las 18.00 y 20.30 horas y el domingo a las 20.00 horas. Las entradas para todas las funciones ya se pueden comprar en la web del Teatro de las Esquinas a un precio de 23 euros anticipada. En taquila costarán 25 euros. "Esta atrevida y provocadora sátira sobre las relaciones sexuales, que ya ha conquistado a más de 200.000 espectadores, llega nuevamente a Zaragoza", aseguran desde el Teatro de las Esquinas.