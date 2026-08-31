Del hard rock al soul, pasando por el jazz: el Rock & Blues retoma con fuerza su actividad musical con una veintena de propuestas para septiembre

A veces, la “vuelta al cole” también se espera con ganas, especialmente cuando significa volver a las noches de conciertos. Es lo que ocurre cada septiembre en la sala Rock & Blues de Zaragoza. Del 1 al 27 de septiembre, un total de 21 propuestas musicales de alto nivel animarán las noches zaragozanas, con géneros que van del hard rock al soul pasando por la rumba, el southern, jazz, fusiones, versiones o r&b. Como suele ser habitual, algunos de los conciertos son de entrada gratuita mientras que para otros las entradas se pueden adquirir a través de la web de la sala.

El martes, 1 de septiembre (21.00 horas), The Flamin’ Groovies abrirán el mes celebrando el 60.º aniversario de su fundación y el 50.º de Shake Some Action. Su repertorio recorre casi seis décadas de trayectoria, incluyendo clásicos de culto como 'Slow Death', 'Teenage Head' y 'Shake Some Action'.

El miércoles, 2 de septiembre, Mabuse y Los Compayos protagonizarán una nueva Noche del Hawaiano. Su particular mezcla reúne flamenco, rumba, son cubano, funk, rock y diferentes tropicalismos. Por otro lado, el jueves, 3 de septiembre, Swamp Stringband fusionará folk americano, country, swing y pinceladas de cabaret.

El viernes, 4 de septiembre, Kyle Lacy actuará en el festival. El, cantante, guitarrista y compositor estadounidense combina rock & roll de los años 50, rhythm & blues, rockabilly, soul, blues y jazz con una puesta en escena enérgica y elegante. Al día siguiente, el sábado, 5 de septiembre, Doctor Velvet llevará a la sala su propia revisión del rock & roll de los años 50 y 60. La banda combina el salvajismo de The Sonics, la explosividad de Little Richard y el espíritu guitarrero de Link Wray con rhythm & blues, soul latino y boogaloo. El domingo, 6 de septiembre (20.00 horas), Jorge Vera Trío mostrará una propuesta marcada por el virtuosismo, la improvisación y la innovación.

El miércoles, 9 de septiembre, Stone Foundation presentará su trabajo más contemporáneo y bailable, con elementos de disco, funk y house, mientras que, el jueves 10 de septiembre, Noche de Flamenco celebrará una nueva sesión de su ciclo. Será un paseo por los palos más representativos del flamenco. En secuencia, el viernes, 11 de septiembre, Dalí Tributo a Mecano recreará una de las grandes actuaciones del grupo español. El espectáculo reproduce con detalle su puesta en escena, coreografías y lenguaje visual.

Asimismo, el sábado, 12 de septiembre (12.30 horas), la banda zaragozana, Tipos de Interés, presentará una propuesta rock, y a las 21.00 horas, la banda sueca, Diamond Dogs llevará a la sala más de tres décadas de rock & roll. El grupo mantiene un sonido influido por el rhythm & blues británico de los años 70, el glam, el boogie y las melodías de taberna.

El jueves, 17 de septiembre, Poetas D Calle recalará en la sala con su propuesta de flamenco fusión. El grupo zaragozano define su identidad musical a partir de una rumba trotona y magnética. A su vez, el viernes, 18 de septiembre, Doctor Velvet Revival rendirá homenaje al músico y compositor estadounidense Nick Curran y al sonido de influencias como Little Richard, T-Bone Walker, Misfits, Ramones y The Sonics.

El sábado, 19 de septiembre, Nowhere Beat repasará la música de The Beatles. Su repertorio combina los grandes éxitos de la banda con composiciones menos conocidas, mientras los diferentes vestuarios utilizados sobre el escenario remiten a varios momentos de la década de los 60 y de la historia del grupo británico.

El domingo, 20 de septiembre, a las 20.00 horas, DDM presentará 'Invencible', una obra que amplía el lenguaje musical desarrollado en su anterior álbum, 'Arachnology'. La formación barcelonesa, integrada por Roger Giménez, Pablo Yupton, Joan Terol y Noè Escolà, consolida así una voz propia dentro del jazz contemporáneo.

El miércoles, 23 de septiembre, Luke Winslow-King presentará un sonido propio que fusiona blues, jazz, folk y rock, combinando el blues del Delta, la psicodelia atmosférica y una narrativa evocadora. El jueves, 24 de septiembre, Dr. Feelgood llegará a la sala. Formada en Canvey Island, Essex, a comienzos de los años 70, la banda se convirtió en una de las grandes referencias del rhythm & blues gracias a un sonido crudo.

El viernes, 25 de septiembre, The Dahlmanns mostrará su combinación de power pop, punk rock melódico y rock clásico. La banda noruega, formada en 2010 por Andre y Line Dahlmann, construye canciones de melodías contagiosas, armonías brillantes y energía guitarrera. El sábado, 26 de septiembre, Desert Vipers llevará a la sala su hard rock con influencias de la psicodelia, el blues rock y la música americana.

Noticias relacionadas

El domingo, 27 de septiembre (13.00 horas), Robert Rodrigo Band protagonizará uno de los conciertos de la jornada. El guitarrista cuenta con una sólida trayectoria dentro del rock y el metal. Este mismo día, a las 20 horas, Sara Lilu participará en una nueva Jazz & Jam con una propuesta situada en la improvisación y la canción contemporánea.