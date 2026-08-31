La joven artista aragonesa que debuta en el Vive Latino y es la mano derecha de uno de los músicos del momento

Carlos Ares es uno de los músicos del momento en la escena española y buena prueba de ello se vivió, por ejemplo, en el pasado Sonorama (el festival indie por excelencia que se celebra en Aranda de Duero) donde firmó una de las actuaciones más brillantes en la que, además, destacó, una miembto de su banda de la que forma parte hace más de dos años y que es aragonesa.

Poseedora también de una carrera en solitario (acaba de publicar su primer LP hace unos meses 'Un diez en lo emocional') que le va a llevar, además, este fin de semana a su debut en el Vive Latino en el recinto de la Expo de Zaragoza, Beatriz Gutiérrez (protagonista en una de las canciones más conocidas de Carlos Ares, 'Un beso del sol'), Begut en su nombre artístico, se ha ido forjando lentamente en la escena musical donde poco a poco está reclamando su espacio. Y este verano también debutó en Pirineos Sur, aunque en este caso formando parte de la banda de Carlos Ares.

Melodías pop y letras irónicas

La música de Begut se caracteriza por sus melodías pop y letras irónicas pero profundas. Aunque opinaba en una entrevista a este diario al publicar su disco que es algo difícil definir su estilo, ella desgrana cuál es la música con la que se siente cómoda. «Tiene esos toques de pop a los que se suman mi personalidad de cantautora. Las letras son muy importantes tanto en mi vida como en mi música», aclaraba. Sus influencias, decía, «son numerosas», pero si tuviera quedarse con los artistas en los que más se fija serían Leiva, Los Beatles y en concreto, para este disco, en Phoebe Bridgers.

«Miro al futuro pero sin una expectatva concreta. Mi objetivo ahora es hacer cosas que me gustan y me representan, manteniendo mi personalidad artística y que la gente conecte con ella», concluía aquella entrevista.