La artista española que triunfó en Pirineos Sur y ha escalado al número uno mundial de Spotify

Judeline se ha convertido en la primera artista femenina española en alcanzar el número 1 mundial de Spotify gracias a su colaboración en el tema de Karol G 'BbY WOW', en el que también participa otro artista nacional, Rusowsky. La lista 'Top 50: Global' presentó este lunes la canción en primer lugar tras haber sido objeto de más de 4,1 millones de reproducciones en la última jornada, por delante de 'Dai Dai', de Shakira y Burna Boy, y de 'Beauty And A Beat', de Justin Bieber y Nicki Minaj.

'BbY WOW', en la que participan Judeline, (Caños de Meca, Cádiz, 2003) y el vallisoletano Rusowsky (1999) que acumula en total más de 51 millones de escuchas desde su estreno, forma parte de 'No me arrepiento de sentir tanto', el álbum que lanzó casi por sorpresa Karol G el pasado 7 de agosto.

Hasta ahora solo dos artistas masculinos españoles habían disfrutado de las mieles del número 1 mundial de Spotify: Quevedo en julio de 2022 gracias a su colaboración con Bizarrap, 'Bzrp Music Sessions, vol. 52', y el joven Íñigo Quintero en octubre de 2023 con su tema en solitario 'Si no estás'.

Hace unas semanas Aitana fue noticia por lograr a raíz de su empuje en el Mundial como sintonía de la seleccion española de fútbol que 'Superestrella' entrara en este 'Top 50: Global', pero nunca tan cerca de las posiciones de cabeza.

Casi lo consiguió Rosalía gracias a 'La noche de anoche', la canción que lanzó a finales de 2020 junto a Bad Bunny y que llegó al número 2 de esa clasificación. Además, con 'Despechá' llegó al número 5, cantando en solitario, misma posición que logró con 'La perla' hace solo unos meses.