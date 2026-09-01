La cueva aragonesa que puede desvelar el misterio de los últimos neandertales: "Es una oportunidad excepcional para reconstruir cómo vivieron"

La extinción de los neandertales sigue siendo uno de los grandes misterios de la evolución humana. Esta subespecie extinta, con una anatomía más robusta que la del humano moderno, desapareció de la faz de la tierra hace unos 40.000 años, coincidiendo con la llegada de los primeros Homo sapiens a Europa. La ciencia ha concluido que se extinguieron debido a una combinación de factores como la competencia con el Homo sapiens, los cambios climáticos o la asimilación genética, pero a día de hoy la duda sigue planeando sobre el ámbito científico.

Muchas investigaciones a lo largo de todo el mundo aún intentan arrojar más luz en este sentido, y una de ellas se realiza desde hace 16 años en una cueva a 60 kilómetros de Zaragoza. Este yacimiento se ubica concretamente en el término municipal de Aguilón, en la comarca del Campo de Cariñena, y en los últimos años se ha convertido en un excavación clave para estudiar a los últimos neandertales de la Cordillera Ibérica.

El yacimiento de Aguilón P5 (así se denomina) se descubrió en 2010 y desde entonces ha proporcionado evidencias de ocupaciones por parte de grupos neandertales durante el Paleolítico Medio, entre las que destaca el hallazgo de más de 10.000 restos óseos (pertenecientes a animales) y herramientas líticas.

Una imagen con las piezas líticas descubiertas en la cueva de Aguilón. / Carlos Mazo

"Ya se habían descubierto restos en una cueva cercana, así que decidimos realizar un sondeo en esta porque reunía notables condiciones de habitabilidad. Y no nos equivocamos, porque pronto aparecieron herramientas de piedra, restos de huesos quemados y sin quemar y carbones que nos dieron esa datación de hace 42.000 años", explica a este diario Carlos Mazo, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza y codirector científico del proyecto junto a la profesora Marta Alcolea.

Gran potencial científico

Tras 16 campañas de excavación consecutivas, los resultados de este último año confirman "el gran potencial científico" de Aguilón P5, situándolo como uno de los yacimientos más prometedores del interior del noreste peninsular "para investigar la transición entre los últimos neandertales y las primeras poblaciones de Homo sapiens".

"Desde que empezamos a excavar en 2010 hemos mantenido la hipótesis de que Aguilón representa uno de los últimos momentos de presencia neandertal en la Cordillera Ibérica. Y esa tesis, que se ha ido corroborando, es lo que lo hace especialmente interesante, porque fue justo en esa época cuando las ocupaciones neandertales desaparecieron", subraya Mazo, que apuesta por esa combinación de factores como causa de la extinción del Hombre de Neandertal: "Se han argumentado muchas razones, pero ninguna definitiva. Lo que cada vez gana más peso es que los neandertales y los humanos modernos ni siquiera llegaron a verse las caras en la península".

Trabajos de excavación en la cueva. / Carlos Mazo

La campaña de este verano ha permitido definir con mayor precisión el área de ocupación situada en la boca de la cavidad, con registros neandertales en torno a hace 40.000 años. Los investigadores también han recuperado herramientas líticas (puntas, raederas, muescas y denticulados) de tradición musteriense elaboradas sobre sílex de gran calidad, cuya procedencia se sitúa en afloramientos del entorno de Botorrita. Todos estos materiales han aportado nuevos datos sobre las estrategias de aprovisionamiento y movilidad de los antiguos pobladores de la cueva.

"Aguilón P5 nos ofrece una oportunidad excepcional para comprender las últimas comunidades neandertales que habitaron Aragón. Cada nueva investigación nos permite reconstruir con mayor precisión cuándo vivieron, cómo se organizaron y vivieron y en qué ambientes desarrollaron su actividad", explica Marta Alcolea,