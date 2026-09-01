El Festival de los Castillos se despide en Fraga con Luis Fercán y Carmen París
Led Silhouette, Victoria P. Miranda y Los Números Imaginarios completan la programación de este fin de semana
El Festival de los Castillos llega este fin de semana a su última parada. Fraga será la localidad encargada de cerrar la novena edición de esta cita cultural, que durante todo el verano, ha llevado las artes escénicas a distintos enclaves patrimoniales de Aragón. Del 4 al 6 de septiembre, la programación reunirá propuestas de vanguardia de danza, música y teatro en el entorno de Lo Castell, poniendo el broche final a una edición que ha recorrido 11 municipios aragoneses.
La programación comenzará el viernes 4 de septiembre, a las 20.00 horas, en el exterior de Lo Castell, con la Led Silhouette y Los Perros, una pieza de danza creada y dirigida por Marcos Morau e interpretada por Jon López y Martxel Rodríguez. La jornada continuará a las 23.00 horas, en el escenario interior de Lo Castell, con Luis Fercán, uno de los nombres destacados de la nueva canción de autor. El músico gallego presentará una propuesta construida sobre la profundidad de sus letras y una característica voz rasgada, dentro de la gira de su último trabajo, 'Postales perdidas'.
Carmen París el sábado
El sábado 5 de septiembre, la programación comenzará a las 20.00 horas, en el exterior de Lo Castell, con Victoria P. Miranda y And then, una pieza de danza en la que la artista reflexiona sobre el cambio como un proceso natural y sobre la capacidad de encontrar belleza en cada etapa de la vida.
A las 23.00 horas, será el turno de Carmen París con 'París al piano', un espectáculo íntimo en el que la artista aragonesa repasa parte de su repertorio acompañada únicamente por el piano. La propuesta busca una conexión directa con el público y combina las raíces de la música aragonesa con otras influencias que forman parte del universo musical de París. Tanto la tarde y noche del viernes y sábado, en la zona exterior del castillo habrá una zona 'chill out' con 'food truck' y música ambiente de la mano del dj oscense Sistac.
El festival llegará a su última jornada el domingo 6 de septiembre a las 18.00 horas, en el interior de Lo Castell, con Los Números Imaginarios y 'Hamlet entre todos', una propuesta de teatro participativo de Carlos Tuñón, en la que el público se convierte en parte activa y le sumerge en una fiesta de celebración.
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