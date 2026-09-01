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Cómo llegar al Vive Latino para el que se esperan 22.000 personas por día: una nueva línea de autobús y todas las opciones posibles

El transporte público se refuerza durante toda la noche para facilitar el acceso y la salida al recinto

Una imagen de la pasada edición del Vive Latino.

Una imagen de la pasada edición del Vive Latino. / RUBEN RUIZ R<

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Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

Zaragoza

El recinto de la Expo de Zaragoza celebra este viernes y sábado la quinta edición del Vive Latino España. Un evento que será el más multitudinario de la historia de los realizados hasta la fecha ya que, además de que ya se han agotado todos los abonos a la venta (15.000) por primera vez, la organización espera que se consiga el 'sold out' los dos días ya que quedan las últimas entradas sueltas para cada una de las jornadas.

Dada que la afluencia será masiva, será muy importante también la movilidad por la ciudad y las distintas opciones que hay de llegar al recinto. Lo que recomiendan es acudir en transporte público. Para ello, se ha reforzado el tranvía que circulará las dos noches (viernes y sábado) con una frecuencia de 15 minutos desde las 0.00 hasta las 01.30 horas y de 22,5 minutos desde las 1.30 hasta las 05.00 horas cuando acabará el dispositivo especial. Las paradas de referencia son Pablo Neruda (para ir al recinto) y Clara Campoamor para ir hacia el centro de la ciudad.

Bus urbano especial

También se reforzará el servicio del bus urbano ya que a las habituales (23, 34, 42, Ci1 y Ci2) que dejan cerca del recinto (estas no ampliarán su horario nocturno) se ha dispuesto de una lanzadera especial que, desde las 20.30 hasta las 05.40 horas partirá desde el Paseo María Agustín, 7 hacia el recinto y volverá desde allí al centro constatemente.

Para los que decidan acudir en coche, habrá tres lugares donde se podrá aparcar. De manera gratuita se podrá hacer en el párking norte de la Expo y en el del Parque del Agua mientras que también se podrá usar el párking subterráneo que hay en la propia Expo pero este es de pago.

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La programación de este año

La quinta edición del festival reunirá a artistas de primer nivel como Amaia, Julieta Venegas, La M.O.D.A., Ed Maverick, Loquillo, Guitarricadellafuente, La Plazuela, Rawayana, Siloé, M-Clan, Rigoberta Bandini, Ultraligera... Y así hasta alcanzar las 32 propuestas diferentes. estos son los nombres que completan el cartel y que se unen a los ya citados: Biznaga, Buena Vista All Stars, El Kuelgue, División Minúscula, Esteman y Daniela Spalla, Hermanos Martínez, La Chiva Gantiva, Niña Polaca, Ojete Calor, Pignoise, Plastilina Mosh, Sanguijuelas del Guadiana, Sonido Gallo Negro y Veintiuno. Y hay que añadir por supuesto la escena aragonesa, representada por El Verbo Odiado, Begut (ha interpretado dos temas en la presentación), El Practicante, Modelo, Multipla y Volador.

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