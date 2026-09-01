'Naufragios, arqueología sumergida': el CaixaForum Zaragoza descubre en una exposición los tesoros hundidos bajo el mar

El CaixaForum Zaragoza acogerá durante el último cuatrimestre de 2026 'Naufragios, arqueología sumergida', una exposición que desciende bajo las aguas marinas para descubrir que los barcos hundidos y objetos encontrados en el mar constituyen un tesoro que nos permite descubrir memorias fascinantes de nuestro pasado.

La programación del centro de la avenida Anselmo Clavé también incluye actividades nuevas, como el proyecto cinematográfico inclusivo Tiempo de cine, centrado en las migraciones; el ciclo Encuentros con, protagonizado por artistas como la cantante Soleá Morente, entre otros. Además, el CaixaForum Zaragoza seguirá apostando por la ciencia: por un lado, este año será la nueva sede de las Jornadas de Divulgación Innovadora D+I; por otro, acogerá charlas sobre el trasfondo científico de asuntos cotidianos.

'Naufragios, arqueología sumergida', que se abrirá al público el 17 de septiembre y permanecerá en el centro hasta el 7 de febrero de 2027, recorre un patrimonio arqueológico que se ha mantenido oculto durante siglos en lo que bien podría considerarse el museo más grande del mundo: el mar.

La exposición 'La ciencia de Pixar' se podrá visitar hasta el 28 de marzo de 2027. / el periódico

La muestra, que ha sido concebida y producida por la Fundación La Caixa en colaboración con el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), otorga el valor que se merece a la arqueología subacuática y hace un recorrido por su historia, desde la época romana hasta la medieval y moderna. Asimismo, repasa la relación de esta disciplina con la navegación y los pormenores de la vida a bordo, la construcción naval y el comercio marítimo.

Ánforas romanas

El recorrido se estructura en torno a cinco ámbitos: 'Exploradores del mar' se centra en la historia de la exploración del fondo marino hasta llegar a la arqueología subacuática como técnica de investigación histórica. Lo siguen 'El mar como espacio de comercio', 'El mar como espacio de navegación' y 'El mar como espacio de conflicto'. 'Un patrimonio que proteger', el último de los ámbitos, utiliza el caso del naufragio de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes para evidenciar el peligro de expolio, uno de los mayores problemas que sufre este tipo de bienes culturales.

La exposición reúne decenas de objetos recuperados del fondo marino que cuentan grandes historias, desde unas ánforas romanas que transportaban aceite hasta una botella con tapón incluido de fondillón, un vino DO de Alicante muy apreciado que aparece mencionado en obras de Shakespeare, Dumas y Dostoyevsky.

Los visitantes del CaixaForum Zaragoza también podrán seguir disfrutando hasta el 28 de marzo de 2027 de 'La ciencia de Pixar', una muestra en la que la interacción es clave para comprender la tecnología, la ingeniería y las matemáticas que esconden las míticas películas de Pixar, estudio pionero en la creación de cine de animación por ordenador.