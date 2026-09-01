La Orquesta Escuela cumple diez años apostando por la música para la inclusión social: "En Zaragoza hay dificultad para acceder al aprendizaje musical"

La infancia y la adolescencia son las etapas en las que la imaginación y los sueños más florecen. ¿A quién, con seis años, no le hubiese gustado ser un astronauta? ¿Y una estrella mundial de la música a los doce? El problema viene cuando nos damos cuenta de que nuestras realidades no siempre son las más favorables para lograr nuestros sueños más creativos, y entonces, debemos hacer frente a las desigualdades sociales que le ponen freno a la imaginación infantil.

Para combatir este tipo de situaciones, surge la iniciativa, sin ánimo de lucro, de la directora musical zaragozana, Kira Rivarés. Fundada hace diez años, la Orquesta Escuela Social funciona como un programa de ensayos comunitarios que busca potenciar la inclusión social y la igualdad de oportunidades, entre menores de 5 a 17 años, a través de la música orquestal. En conmemoración del décimo aniversario del proyecto, se llevará a cabo una exposición, que se podrá visitar entre los días 3 y 26 de septiembre.

La asociación de Rivarés, que prioriza a los jóvenes más vulnerables y en riesgo de exclusión social, consiste en el compromiso de asistir a ensayos semanales organizados por los músicos de la asociación, además de voluntarios y estudiantes del conservatorio. La Orquesta Escuela Social se inspira en El Sistema, un modelo de educación musical creado por José Antonio Abreu, en 1975, que defiende la música no debe ser un privilegio de élites, sino un derecho social.

Ensayo de la Orquesta Escuela Social / Chabi Foto

“Una de las grandes adversidades que encontramos en Zaragoza es respecto a la dificultad, cada vez más frecuente, de acceder al aprendizaje musical. Esto genera una necesidad tanto educativa como cultural, porque en los conservatorios hay muy pocas plazas para una ciudad tan grande como Zaragoza, y hace que las familias con más facilidades económicas, que pueden permitirse un profesor particular, tengan más posibilidades de acceder a estos estudios. Ante esto, decidimos facilitar el acceso a la cultura musical a todos los niños, independientemente de sus capacidades o condición social o económica”, señala Rivarés.

La asociación cuenta con diferentes programas, pero, concretamente, la Orquesta Escuela Social funciona como una beca para familias en situación de vulnerabilidad. “El único requisito que tenemos es que los niños tengan entre seis y ocho años al empezar el primer curso, y que quieran aprender a tocar un instrumento. También es necesario que tengan disponibilidad para participar en todos los ensayos, que varían entre una y tres sesiones semanales. Acogemos a niños de todo tipo de perfiles, con situaciones varias, pero en general, todo el mundo que está interesado en participar y tiene las edades requeridas, entra en el programa”, explica la directora.

Por otro lado, la asociación ofrece la actividad Orquesta Escuela Solidaria, que a diferencia de de la Orquesta Escuela Social, incluye a jóvenes artistas de 5 a 23 años, que toquen instrumentos diversos. El funcionamiento es similar, pero los ensayos son reducidos, y está enfocada en la realización de montajes artísticos, a los que les sigue la producción y el estreno de la pieza. Además, para ‘Sinestesia’, el último espectáculo realizado, han contando con la colaboración de la Fundación ONCE para invitar a niños y jóvenes con discapacidad visual a unirse a los ensayos de orquesta.

Todo el programa, que sirve como promotor de la cultura musical, es completamente gratuito para las familias de los menores que deseen participar, incluso los instrumentos, gracias a la Biblioteca de Instrumentos Musicales, que permite que los niños reciban su propio instrumento para practicar en casa.

“La Biblioteca de Instrumentos es un proyecto que empezó a la vez que la asociación, porque necesitábamos instrumentos para los chicos. Actualmente, contamos con 200 instrumentos y realizamos préstamos a todo tipo de instituciones, colegios, asociaciones y a familias a modo individual, porque entendemos que la inversión inicial que supone comprarse un instrumento, puede ser muy alta. Así que, cualquier persona que quiera solicitar un instrumento, puede escribirnos a través del formulario en nuestra página web o a nuestro email (hola@orquestaescuela.org)”, detalla Rivarés.

Aparte de las actividades gratuitas de la Orquesta Escuela, la asociación ofrece extraescolares de pago, como clases de piano y violín hasta violonchelo y contrabajo, pero lo más destacable, seguramente sea su proyecto ‘Verano Orquestal’, al que jóvenes de 12 a 23 años pueden acudir con la posibilidad de solicitar una beca. “La escuela hace un campamento de verano, donde los chicos estudian instrumentos musicales. Se trata de una formación intensiva, basada en el formato orquesta. Este año, las 63 plazas se agotaron y recibimos inscripciones de chicos de Zaragoza, Madrid, Donosti e incluso de un grupo de Suecia. El año pasado recibimos un grupo de Italia, porque todos los años intentamos hacer actividades de intercambio con otras entidades. Para 2027, ya estamos preparando un encuentro en Grecia.”

Asimismo, la exposición, que se inaugurará este jueves, 3 de septiembre, tiene como fin celebrar estos diez años de labor social y educativa de la asociación Orquesta Escuela, en colaboración con la Fundación CAI y el Centro Joaquín Roncal. La inauguración será a las 19.00 horas, con un picoteo y el estreno de un vídeo conmemorativo de estos diez años de trayectoria.

Los asistentes podrán ver desde objetivos que marcado la historia de la asociación hasta una colección de fotografías y una línea del tiempo hecha con partituras. La exposición estará abierta hasta el día 26 de septiembre, en la planta baja del Centro Joaquín Roncal, y será de acceso gratuito.