La película que Paula Ortiz rodó con el 'guardián de la galaxia' Chris Pratt en el Vaticano ya tiene fecha de estreno

La película documental que llevó a la aragonesa Paula Ortiz hasta el Vaticano y más concretamente hasta las catacumbas rodando en lugares hasta ahora prohibidos para las cámaras y cuyo conductor es el 'guardían de la galaxia' Chris Pratt ya tiene fecha de estreno en España según acaba de desvelar una de sus productoras, AF Films.

Se trata de un documental sobre la tumba de San Pedro realizado con motivo del 400 aniversario de la inauguración y la consagración de la basílica ubicada en Ciudad del Vaticano que tuvo lugar el 18 de noviembre de 1626. El documental, escrito por Andrea Tornielli con la colaboración de Pietro Zander y producido por Vatican Media, Fabric of St Peter y la española AF Films, está conducido por Chris Pratt y es un viaje a lo largo de la historia de San Pedro, uno de los grandes pilares de la fe cristiana.

"Llevamos más de un año con el proyecto", contaba Paula Ortiz a este diario en diciembre de 2025, "vino de la mano de La Fabbrica di San Pietro porque querían contar la historia de cómo bajo la basílica y bajo la cúpula de Miguel Ángel, se encontró la mayor necrópolis romana del mundo, que no se puede visitar y donde, supuestamente, está la tumba de San Pedro", decía con emoción: "Hemos hecho un viaje vertical desde la basílica actual a la que hay debajo de Constantino, del siglo IV, y mostramos como debajo hay una ciudad de muertos. La primera basílica de Constantino y la actual se construyeron aquí, precisamente por estar la tumba de San Pedro", apunta.

La aragonesa Paula Ortiz ha rodado en el Vaticano. / JAIME GALINDO

"Hemos podido rodar en la basílica durante varias noches vacía, con la resonancia que adquiere el color, la vida que de pronto tienen todas las esculturas, los frescos, las pinturas, la dimensión de ese lugar e ir bajando luego hacia abajo en un viaje histórico de siglos hacia adentro y hacia lugares secretos, ha sido una maravilla", contaba una cineasta que, además, tuvo otro privilegio, trabajar con Chris Pratt: "He descubierto su verdadera dimensión, un tipo increíble y un actor brutal, de una precisión... Y todo con alegría. Es una estrella y cuando trabajas con él entiendes el porqué", contaba.

El documental que tiene el título de 'Petros Eni. En busca de los orígenes' se estrenará en los cines españoles el 9 de octubre y el cartel incluye una reveladora frase: "El pescador que se convirtió en la roca".