Tras la Coliseum, el Pilar también tendrá la gran fiesta mundial del reguetón: "Tenemos una cita con el perreo, dale duro"

Tras el anuncio de que la Coliseum, la discoteca que marcó a toda una generación desde Almudévar, tendría su fiesta durante las Fiestas del Pilar en el Espacio Zity, el recinto de Valdespartera acaba de desvelar otro bombazo para subir los decibelios de las noches. Y es que la Fiesta Perro Negro desembarcará en Zaragoza recién llegado desde Medellín en la expansión de la considerada como una de las grandes fiestas del reguetón mundial.

Perro Negro nació como una fiesta en Medellín y posteriormente se convirtió en un club y en una marca internacional de fiestas. Su propuesta es bastante específica: reguetón prácticamente sin mezclas con otros géneros, durante varias horas, con DJs y una estética muy vinculada a la cultura urbana de Medellín. Su fama se disparó en 2023 porque Bad Bunny y Feid le dedicaron la canción 'Perro Negro', incluida en 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'. La letra menciona directamente el establecimiento.

Cómo comprar las entradas

La fiesta Perro Negro llegará al Espacio Zity de Zaragoza el 15 de octubre a partir de las 23.30 horas (tiene prevista su conclusión a las 4.30 horas de la madrugada) y en breve se anunciará el cartel de los artistas encargados de la música de la noche. El perreo corre por cuenta de los asistentes. "Zaragoza, el 15 de octubre tenemos una cita con el perreo. De Medellín al Espacio Zity con una noche completa de reggaetón y cinco horas para darle duro. Nos vemos en la pista. Dale duro", anuncian los promotores.

Las entradas para esa noche ya se pueden comprar a través de la web de Espacio Zity a un precio de 13,5 euros.