Biznaga (actúa en el Vive Latino en Zaragoza): "Si la gente solo quiere brilli brilli y despreocupación, ni siquiera está en el mundo"

La banda punk madrileña Biznaga es uno de los grupos del momento, prueba de ello, es que llevan dos años girando con su último disco '¡Ahora!'. Actuará en el Vive Latino en el escenario grande, el del Palacio de Congresos de la Expo de Zaragoza, este sábado, a partir de las 18.25 horas. El batería del grupo Jorge 'Milky' Ballarín habla sobre el momento dulce de la banda.

Hace ya casi dos años que salió su último disco, '¡Ahora!', en el que apelaban porque el momento de cambiar las cosas era ahora, ¿piensan que ha servido para algo ahora que ha pasado algo de tiempo?

Bueno, querer que nos hagan caso es un poco pretencioso, pero sí que hemos visto, no gracias a nosotros ni mucho menos, que hay mucha gente moviéndose, generando iniciativas y alternativas, ya sea a la política institucional o al ocio consumista. Eso nos alegra y en la medida de lo posible tratamos de participar de ello. Es que han cundido mucho, ¿eh? En dos años han ocurrido unas cuantas cosas... y se ha demostrado que la gente es capaz de unirse y de hacer grandes cosas. Y también hemos visto lo peor, porque parece que la ultraderecha y el racismo llevan la delantera.

Pero sí parece que se ha conseguido recolocar el debate hacia lo social, ¿no cree?

Es verdad que con Biznaga hemos conseguido llevar el debate y el discurso a ámbitos como el de la música un poco 'mainstream' o un poquito menos politizado. Y eso mola un montón, que las cosas se saquen de su contexto y se lleven a otro que es igual de importante y en el que no se suele oír ese tipo de mensajes. Llevamos dos años hablando de lo que nos parece importante en todos los lados.

¿Creen que podrían haber trasladado este mensaje con otro tipo de música menos directo, menos punk, por hablar más claro?

Yo creo que sí, que se puede llegar de muchísimas maneras al mismo mensaje. Suele ser un pensamiento un poquito básico, simplista, el de que la música protesta, la inconformista o de crítica social tiene que ser acelerada y cañera. Mola un montón cuando la música negra ves que siempre ha estado provista de de mucho mensaje izquierdista y antirracista. Pero en el pop también lo hay, ¿eh? Mira por ejemplo a Zahara y otras artistas tienen como reivindicaciones súper feministas. A mí me encanta cuando alguien bien vestido y bien agradable a la vista suelta cosas súper contundentes y se caga en el Estado y en Dios.

"Me encanta cuando alguien bien vestido y agradable a la vista suelta cosas súper contundentes y se caga en el Estado y en Dios"

Es que la reivindicación puede venir de cualquier lado...

Efectivamente, la diversidad siempre es algo bueno y algo valioso. Y yo creo que además el compromiso político tampoco tiene por qué ser siempre discurso público, sino tiene que ver con cómo también hagas las cosas dónde vayas, dónde no vas y cómo plantees tu manera de estar y de funcionar, en este caso dentro de la industria musical.

En este último disco hay una evolución hacia algo más luminoso en lo musical. ¿Es algo pensado?

Nos hemos ido abriendo a medida que hemos ido cogiendo confianza en nuestro oficio, con nuestro instrumento también. Hay ciertas fórmulas que de manera natural y genuina se te gastan y quieres tirar de otras cosas o quieres reformular lo que ya tienes dentro. Es una cuestión inherente a nuestra trayectoria el tengamos una personalidad y dentro de ella, hombre, tampoco es que hayamos hecho un laboratorio musical experimental súper tremendo, pero sí que hemos ido evolucionando y probando cosas nuevas.

Le suele suceder a todas las bandas conforme cumplen años, quizá es buena señal de la salud de un grupo.

Es que una banda es un organismo vivo. Yo que he tenido más bandas, cada vez soy más partidario de respetar los volantazos y los experimentos. La vida es muy aburrida, muy canónica y muy rutinaria y hay que darle al público cambios, pero no lo suficientemente abruptos para que no se vayan. Haz lo que te dé exactamente la gana, si viene de dentro. Si no es una concesión a la industria o a las modas y es lo que a ti te apetece hacer, lo respeto al máximo. En nuestro caso, no sé si hemos hecho un disco más luminoso, algunas veces puede haber sido más luminoso en lo armónico, pero más agresivo en la manera de tocarlo, más contundente.

¿Es su mejor momento como banda?

Sí, sí, sí. Hoy que he quedado con Raúl, nuestro técnico de sonido y le he dicho 'pero tío, volvemos del verano y todavía hay conciertos. No habíamos tocado nunca tanto, ni en tan buenas condiciones ni con una 'crew' tan chula como la que llevamos nosotros ahora en la furgo. De hecho estamos en un momento tan dulce que vivimos de esto.

"Algunas veces hemos hecho algo más luminoso en lo armónico, pero más agresivo en la manera de tocarlo"

Llegan al Vive Latino, que no deja de ser un festival. Lo digo porque suelen tener un público de buen rollo con un amabiente de hedonismo y vuestra propuesta es de puñetazos en la boca, hablando claro. ¿Cómo conviven con ello?

Depende del festival, pero sí que es verdad que suele ser como estar en un centro comercial, nadie quiere ver una protesta, una manifestación o un drama social, pero bueno, es que yo que sé, los festivales también pueden ser un sitio de debate político, de intercambio de ideas. Es un sitio que se supone de creación o manifestación cultural. La cultura está relacionada con nuestros problemas, entonces, si la gente solo quiere brilli brilli y despreocupación, pues es que ni siquiera está en el mundo, ¿sabes?

¿Cómo conviven con una industria musical que es en muchas ocasiones carnívora?

Estamos rodeados de gente en la que confiamos un montón y además intercambiamos mucha información entre las bandas sobre todo lo que nos rodea. Recibimos muchas opiniones de mucha gente que está en el 'underground' pero es verdad que a veces es un terreno resbaladizo. Nosotros hemos ido aprendiendo y hemos tenido siempre una personalidad muchas veces pudorosa, de vergüenza y de desconfianza y casi puedo decirte que nos ha ido bien por tener esa especie como de actitud o de personalidad. Pero bueno, sí, en la industria musical hay muchos cantos de sirena y muchas cosas que parecen distintas que luego vas tirando del hilo y llegas siempre a los mismos dueños o a las mismas lógicas, a la misma mierda de siempre.

"Salir en 'La revuelta' fue una alegría colectiva, como si hubiese ganado el Rayo Vallecano la Liga"

Conquistaron el 'prime time' televisivo cuando aparecieron en 'La revuelta' en TVE. ¿Cómo vivieron aquello?

En nuestro entorno fue una alegría colectiva, como si hubiese ganado el Rayo Vallecano, la Liga, la Liga de Europa, el Mundial y absolutamente todo. La gente lo vivió como que de repente había gente con la que se sentían identificados en 'prime time' con ese tipo de música porque llevábamos tanto tiempo viendo siempre que la televisión eran cosas como muy naif o muy comerciales. También te digo que no caímos en la viralidad, cosa de la que me alegro porque creo que eso sería contraproducente y no me gusta crecer así.