Calatayud y Cervera de la Cañada se convierten en el escenario para dos espectáculos de ‘Aragón, tierra de cultura’

Los municipios de Calatayud y Cervera de la Cañada acogerán esta semana dos nuevas actuaciones de ‘Aragón, tierra de cultura’. Las direcciones generales de Cultura y Patrimonio Cultural y Turismo del Gobierno de Aragón promueven esta iniciativa que tiene como objetivo principal llevar la cultura a todos los rincones del territorio, ofreciendo experiencias artísticas únicas en escenarios emblemáticos de la comunidad, protagonizadas por artistas aragoneses.

Este jueves, 3 de septiembre, la plaza del Fuerte de Calatayud será escenario, a partir de las 22:00 horas, del concierto de The Cucumbers. La banda está especializada en música en directo para fiestas y eventos y, desde 2009, recorre los escenarios ofreciendo un repertorio de versiones de rock, pop e indie.

Uno de los rasgos más distintivos es su oferta de música a la carta, de modo que el público elige las canciones a través de su sistema interactivo ‘A La Carta Live!’, que permite a la audiencia votar en tiempo real cada canción que interpretará la banda, convirtiendo el concierto en una experiencia participativa.

Con un repertorio amplio y adaptable a cada ocasión, The Cucumbers construye cada actuación en función del ambiente y la respuesta del público, ofreciendo un espectáculo dinámico en el que la música en directo y la interacción con los asistentes son los principales protagonistas.

Cervera de la Cañada

Por otra parte, este sábado, día 5, a las 17:30 horas, en la explanada de la Iglesia de Cervera de la Cañada, Títeres sin cabeza representará la obra ‘Diminutivo’, un espectáculo de micro teatro de títeres para los más pequeños.

Diminutivo es un pueblo muy pequeño, tan pequeño que seguramente quepa en un saco de harina y sus casas son pequeñas, muy pequeñas, las plazas son pequeñas, diminutas, y sus habitantes son algunos maduros y otros dulces, pero pequeños. En este pequeño pueblo todo es pequeño hasta que llegan los problemas, pero aunque hay cosas que no se pueden evitar, todo se puede arreglar.

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Lo interpretarán Alicia Juárez y Fernando Martínez de Vega, con guion original de Alicia Juárez; idea original, guion y dirección de Títeres sin cabeza; diseño y construcción escenográfica y muñequería a cargo de Julia Juárez y Títeres sin cabeza.