Este es el libro mejor editado en Aragón durante 2025

El Gobierno de Aragón ha concedido el Premio a la Trayectoria Profesional en el Sector del Libro de Aragón 2025 y el galardón al libro mejor editado en la comunidad 2025, que se entregarán a INO Reproducciones y a la publicación ‘No hay pudor en las confidencias’, de la Asociación Gara D’Edizions, respectivamente.

En esta ocasión, se distingue la trayectoria de INO Reproducciones por los 50 años de esta empresa de artes gráficas que ha destacado “por el cuidado y calidad de sus impresiones y, muy especialmente, en la edición de libros, producto en el que ha despuntado y especializado, saliendo de sus máquinas la gran mayoría de las obras de una buena nómina de editoriales aragonesas, españolas e, incluso, europeas”, un prestigio que se ha visto reconocido por los profesionales del sector y por los premios que ha recibido a lo largo del tiempo por sus trabajos y trayectoria.

Los inicios de la actividad en las artes gráficas de INO Reproducciones comenzaron en el año 1976 en la calle Córdoba de Zaragoza, como empresa unipersonal con dos socios y un trabajador. En 1996, la sociedad quedó participada solamente por la familia Ortiz-Pasamar. La actividad de la empresa siguió creciendo, en 2002 ampliaron su zona comercial a nivel nacional y llegaron también al mercado francés; en 2007 cambiaron de nuevo de sede, trasladando su actividad al Polígono de Malpica. En los últimos años, debido a la crisis económica de 2008, la pandemia y la subida de precios de las materias primas como el papel, han visto reducida su actividad y en 2025, por motivos de jubilación y al no tener relevo generacional, han cerrado su producción.

El libro mejor editado

Además, en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este miércoles se ha aprobado la concesión del premio al libro mejor editado en Aragón 2025 al libro ‘No hay pudor en las confidencias’, un poemario de Gerardo Alquézar, ilustrado por Jorge Gay y editado por la Asociación Gara D’Edicions.

El jurado ha destacado que es una edición “cuidada al máximo desde el propio diseño de Fernando Lasheras, elegante y respetuoso con las concepciones clásicas de un libro y de los componentes que debe contener, hasta la elección de los papeles verjurados, la composición tipográfica en su conjunto, la combinación de textos e ilustraciones o la cuidada impresión, resaltando los negros, dando como resultado una obra de bibliofilia”.

Encuadernado en rústica, el jurado del premio ha resaltado la elección de la cartulina y del papel para la impresión de la cubierta e interior (papeles verjurados), los colores elegidos, el tratamiento de las imágenes que ha dado Jorge Gay, perfectamente imbricadas con el texto de Gerardo Alquézar, e impresas como si fueran a cuatro tintas para matizar mejor el negro.

Han subrayado también la elección tipográfica y el interlineado, las páginas de respecto tanto iniciales como del final, la cubierta en rústica con una holgada solapa. “Todo ello hace del libro casi un objeto, un libro cuidado al máximo detalle, que llama la atención, al margen del contenido, por su continente, por su presencia visual”.