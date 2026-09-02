La sala de Zaragoza que celebra 15 años apostando por la "cultura de sala": todos los conciertos de su aniversario

A punto de concluir el año 2011, concretamente el 30 de diciembre, abría sus puertas un nuevo proyecto que apostaba por la cultura en la céntrica plaza de San Lamberto de Zaragoza con una idea clara, reivindicar dos conceptos, la cultura viva y la cultura de sala, con la música como eje fundamental de la propuesta.

Así, a punto de cumplir 15 años, la sala Creedence no solo sigue en pie sino que ha ido consolidando su oferta creando incluso una escuela de música. Para celebrar el haber cumplido este tercer lustro, la sala Creedence ha preparado una programación especial durante todo este curso que comienza ahora en septiembre en el que el público volverá a ser fundamental.

La programación especial

"Esta temporada vendrá marcada por una serie de conciertos estelares, denominados 15 años de Sala Creedence, con bandas poderosas como las americanas The Darts (14 de octubre), Crocodriles (22 de octubre), los suizos The Monsters (22 de febrero de 2027), los canadienses Elephant Stone y The Boojums (24 de septiembre), los australianos Kosmetica, Lady Lazarus, los bilbaínos Capitán Elefante y una serie mas de sorpresas para esta temporada 2026-2027", explican desde la sala.

"Iniciamos la temporada manteniendo las propuestas sociales de Plaza Escena con bandas como Ziro (10 de septiembre), Swingdicato del ritmo (17 de septiembre) y La ley del Ebro (3 de septiembre) como fomento y visibilidad a las propuestas de músicos de calle", aseguran. Por ello, la banda cántabra Adgar y la cantante portuguesa Inesh Bueno abrirán el telón de los conciertos en sala este fin de semana (el 4 y de 5 de septiembre, respectivamente), dando el pistoletazo de salida a estos15 años de Creedence, incluidos los proyectos paralelos como la séptima edición del Fest Creedence Women, el inicio del sexto curso de Sound Creedence School y las propuestas sociales de vermús solidarios y colaborativos.

Toda la programación se puede consultar en la web de sala desde donde, además, se pueden comprar las entradas para los conciertos. "Feliz regreso a la vivencia de la #culturadesala #nosvemosenlassalas", concluyen.