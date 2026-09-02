El municipio de Zaragoza de 500 habitantes que convierte sus ventanas en un museo al aire libre gratuito

Durante dos semanas, las ventanas del casco histórico de Sos del Rey Católico volverán a llenarse de arte. Del 6 al 20 de septiembre, cerca de 40 obras de artistas de Sos y Navarra formarán parte de la segunda edición de ‘Arte entre ventanas’, una singular iniciativa cultural que convierte las calles de la villa en una exposición al aire libre.

Impulsado por Felipe, de la Casa del Infanzón, y César y Javier, de La Escalera Roja de Sos, el proyecto propone al visitante una forma diferente de acercarse tanto al arte como al patrimonio de la localidad: las obras se integran en las ventanas y espacios del casco histórico, de manera que el paseo por las calles se convierte también en un recorrido expositivo.

La iniciativa nació con el objetivo de promover la vida y el patrimonio de Sos del Rey Católico, generando al mismo tiempo una experiencia inesperada para vecinos y visitantes. En lugar de entrar en una sala de exposiciones, el público descubre las obras mientras recorre las calles de la villa, integradas en un entorno histórico que se convierte durante estos días en parte de la propia exposición.

Una exposición que se descubre paseando

Una de las características más singulares de Arte entre ventanas es que las obras no se concentran en un único espacio. Están repartidas por diferentes puntos del casco histórico, lo que permite descubrirlas mientras se pasea por la localidad. Para facilitar el recorrido, la organización ha creado un mapa geolocalizado de todas las obras. Los visitantes podrán acceder a él escaneando un código QR que estará disponible en los carteles instalados por la villa y también a través de las redes sociales de los organizadores.

El sistema permite localizar cada una de las obras y seguir el recorrido de la exposición, convirtiendo la visita en una especie de búsqueda artística por las calles de Sos.

El concurso está abierto a cualquier técnica pictórica y no establece una temática concreta, por lo que las cerca de 40 obras ofrecerán una amplia variedad de estilos, técnicas y miradas.

Un concurso con premio

La inauguración de esta segunda edición tendrá lugar el domingo 6 de septiembre, a las 12.00 horas, en la Casa del Infanzón. Tras la presentación se realizará un recorrido por las calles del casco histórico para visitar las obras, al que podrán incorporarse los artistas participantes que quieran acompañar al público y compartir sus trabajos.

El concurso contará con un jurado formado por cinco personas, cuatro vinculadas a la organización y una profesional técnica del ámbito del arte procedente de Pamplona. El premio está concebido como una experiencia vinculada a la propia localidad e incluye dos noches de alojamiento y desayuno en la Casa del Infanzón, una comida en el Restaurante Vinacua y una cena en Bar Terraza Landa.