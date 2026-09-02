Natalia Chueca en el montaje del Vive Latino: "Los grandes acontecimientos deben medirse no solo por lo que ocurre durante unas horas"

La Expo de Zaragoza ultima estos días el montaje de la quinta edición de Vive Latino España, que se celebrará este viernes 4 y sábado 5 de septiembre. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado esta mañana el espacio que acogerá el festival para conocer la evolución de los trabajos y poner en valor el impacto que este gran acontecimiento cultural genera en el conjunto de la ciudad. Lo ha hecho acompañada por la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el creador y director de Vive Latino, Jordi Puig; y el director de Vive Latino España, Nacho Royo.

Este gran acontecimiento cultural, convertido ya en una de las citas que marcan la transición hacia el otoño zaragozano, reunirá en su quinta edición a más de una treintena de bandas y artistas y ofrecerá más de 36 horas de música en directo en tres escenarios. Por ellos pasarán nombres como Amaia, Julieta Venegas, Loquillo, Rigoberta Bandini, Rawayana, Guitarricadelafuente, Siloé, La M.O.D.A. y Buenavista All Stars. Modelo, Begut, Multipla, El Practicante, Volador y El Verbo Odiado representarán al talento local en una programación que volverá a desplegar la riqueza y diversidad de la música iberoamericana.

El festival llega a esta edición con un primer hito ya alcanzado: por primera vez se han agotado los 15.000 abonos disponibles para asistir a las dos jornadas. A ellos se suman las entradas de día, lo que confirma la fidelidad del público y la consolidación de la cita en el calendario cultural de Zaragoza. "Que se hayan agotado los abonos antes de abrir las puertas demuestra que Vive Latino ya es un gran evento plenamente consolidado en Zaragoza. Su importancia no se limita a la programación musical: genera actividad económica, empleo y una proyección exterior muy valiosa para la ciudad", ha destacado Chueca.

Un motor económico y de proyección

Las cuatro primeras ediciones de Vive Latino han reunido a 155.000 asistentes y han generado un impacto económico acumulado superior a 25 millones de euros. Solo en 2025, cuando el festival congregó a 38.000 personas, más de 6,7 millones de euros revirtieron en el tejido comercial de Zaragoza.

La cita aporta también una importante proyección exterior. Cada año atrae a espectadores de alrededor de 40 nacionalidades y, desde su llegada a Zaragoza, ha superado los 100 millones de impresiones acumuladas en redes sociales, con cerca de 30 millones correspondientes a la edición de 2025. "Los grandes acontecimientos deben medirse no solo por lo que ocurre durante unas horas, sino por lo que dejan después. Vive Latino deja riqueza, trabajo, visibilidad y una imagen de Zaragoza como ciudad abierta, dinámica y capaz de acoger proyectos culturales de alcance nacional e internacional", ha subrayado la alcaldesa.

El montaje comenzó el pasado 18 de agosto y se desarrolla habitualmente entre las 8.00 y las 20.00 horas. Una vez concluido el festival, el desmontaje se prolongará entre el 6 y el 13 de septiembre.

Los equipos técnicos y municipales trabajan en la revisión e instalación de agua y desagüe para las zonas de restauración, puestos gastronómicos, barras y aseos; las acometidas eléctricas; el acondicionamiento de accesos y rampas; y la retirada y posterior reposición de diferentes elementos urbanos.

Como en ediciones anteriores, se mantendrán 15 puntos de agua en el exterior y 70 en las zonas de baños. El recinto dispone también de plataformas elevadas reservadas para personas con movilidad reducida, que podrán acceder acompañadas, con el objetivo de facilitar la visibilidad de los escenarios.

Además, el Ayuntamiento de Zaragoza instalará un Espacio Seguro en el Festival Vive Latino 2026 con el propósito de que este evento multitudinario se celebre con total seguridad y el público pueda disfrutar de los conciertos y el ambiente festivo y de respeto. Este punto estará estará atendido por profesionales, tanto el viernes como el sábado, y estará ubicado a la entrada del recinto en un lugar visible.