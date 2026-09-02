Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña tiran del hilo de la paternidad en 'El ser querido': "Hay algo en el 'thriller' a lo que nos habíamos acostumbrado; aquí estábamos a la intemperie”

¿Qué puede llevar a que un padre decida no ver a su hija durante más de diez años? Sobre el papel, fácil: nada. Pero en la vida real pocas cosas se resuelven de forma tan sencilla, así que la enumeración podría ser eterna. Lo importante no es tanto el porqué, ni siquiera las implicaciones morales de una decisión así. Como casi todo al final del día, lo importante es lo que queda después. El vacío, el dolor, las carencias. Con el tiempo, todo eso se silencia. Se aprende a vivir con ello o, al menos, a soportarlo. Hasta que vuelves a tener al otro delante y todo vuelve a hacer ruido. Eso es, en buena medida, lo que ocurre entre Esteban (Javier Bardem) y Emilia (Victoria Luengo), protagonistas de 'El ser querido', la nueva película de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña.

Para entender de dónde nace esta premisa hay que rebobinar hasta 2021. Sorogoyen, Peña y Luengo estaban comiendo juntos cuando la conversación, sin demasiadas vueltas, acabó en sus padres. Los tres empezaron a hablar de la relación que tenían con ellos y pronto se dieron cuenta de que ahí había algo. Decidieron tirar de ese hilo. "Teníamos una manera muy parecida de mirar la vida y los afectos. Lo que era evidente es que a los tres nos interesaba y nos importaba mucho nuestra relación con nuestro padre. Entonces pensamos que si algo nos afectaba tanto era porque era necesario de contar", señala el director a este diario.

Aquella charla sobre los afectos y la figura paterna acabó derivando en un proceso de escritura que se alargó durante casi tres años. Y no fue precisamente sencillo. "Ha sido el más difícil que hemos pasado juntos", reconoce Peña. Para entender por qué basta con echar la vista atrás. 'As bestas' (2022), 'El reino' (2018) o 'Que Dios nos perdone' (2016), algunos de sus trabajos más reconocidos, tienen algo en común: son 'thrillers'. Esta vez, sin embargo, decidieron lanzarse de cabeza a una historia que funcionaba con mecanismos muy diferentes. Según cuenta la guionista zaragozana: "Teníamos mucha inseguridad. No sabíamos si le iba a interesar a alguien. Hay algo en el 'thriller' a lo que nos habíamos acostumbrado, que es una estructura que, si la encuentras, te resguarda. Aquí estábamos a la intemperie".

Todo ello acabó dando forma a la historia de Esteban Martínez, un aclamado director de cine con tantos éxitos a sus espaldas como excesos en su pasado. Hace 13 años que no ve a su hija, Emilia, cuando decide volver a buscarla. La excusa es una película: quiere ofrecerle un papel en su próximo rodaje, ambientado en la colonización española del Sáhara Occidental. Padre e hija vuelven así a compartir espacio después de más de una década. Y pronto descubren que el tiempo ha pasado, pero no por todo.

Buena parte de lo que ocurre entre ellos tiene que ver con la memoria. Con la forma en la que un mismo acontecimiento puede reescribirse con el tiempo. Por la experiencia. Por el trauma. Por el ego. También aquí las posibilidades son infinitas. La pregunta es otra: ¿son igual de válidas dos formas de recordar un mismo hecho? "Estamos hechos de memoria. Tu vida es la memoria. Vives acontecimientos que te han marcado, que te han afectado en lo físico, en lo anímico o en lo psicológico. Pero lo que te queda es la memoria. Entre un padre y una hija que han vivido acontecimientos dramáticos, dolorosos, extraordinarios, era muy importante cómo recuerda cada uno y cómo se lo relata a sí mismo. Es importante escucharlo bien", explica Sorogoyen.

Todas las caras de la industria del cine

Y todo ese pasado acaba colándose en un lugar muy concreto: un set de rodaje. Tampoco es casual. "Nos interesa mucho el metacine. El mero hecho de que él fuese un director reconocido y ella una actriz sin éxito que se la juega en cada casting nos daba un contexto muy jugoso para hablar de esta relación", declara Peña. Pero la grabación no es solo el lugar en el que padre e hija vuelven a encontrarse. También sirve para dar paso a otra de las conversaciones del filme: las jerarquías y los abusos de poder que pueden surgir dentro del cine.

Tal y como afirma el director: "No creo que nadie diga que el cine se puede hacer sin jerarquías. Pero lo que le pasa a este hombre es que ejerce un abuso de poder muy bestia. Nosotros queríamos contar el oficio del cine desde todos los puntos de vista. No creemos que el cine 'per se' sea así. Pasa las menos veces: hay rodajes en los que no ocurre y también algunos en los que han ocurrido cosas incluso más 'heavies'. Nuestro objetivo final era hacer un homenaje al oficio. Y, por tanto, hemos intentado mostrar situaciones muy distintas, hasta el ejemplo monstruoso que es este".

La distancia entre Esteban y Emilia tampoco se quedó solo en el guion. Sorogoyen quiso llevarla al propio rodaje. La primera escena de la película fue también la primera vez que Bardem y Luengo actuaron juntos: "Quería que Victoria y Javier se enfrentaran a esa escena de la misma manera que los personajes. Con distancia. Que no ensayaran juntos, que no supieran lo que iban a encontrar, que estuvieran tensísimos, nerviosos. Les propuse estar una hora y media rodando esa primera escena, recreando cómo habría sido esa primera comida entre padre e hija. Fue un reto muy bonito".

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Fue solo una de las muchas decisiones con las que Sorogoyen y Peña intentaron que esa distancia se sintiera antes incluso de explicarla. Porque 'El ser querido' habla de muchas cosas: de padres e hijos, de memoria, de poder, de cine... Pero, por encima de todas ellas, habla de lo que queda entre dos personas cuando ha pasado demasiado tiempo. De todo lo que se calla, de todo lo que cambia y, sobre todo, de todo lo que sigue ahí.