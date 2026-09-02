'Vengadores. Endgame - Encore' llega a la sala IMAX de Zaragoza

El reestreno de 'Vengadores. Endgame - Encore' llegará el próximo 25 de septiembre a la sala IMAX de los cines Palafox en lo que será la vuelta a los cines de una de las películas más importantes del universo Marvel. Se podrá ver en Aragón también en las salas certificadas Infinity Visión como las que tiene Aragonia.

Así, en los Palafox, el público podrá regresar a la batalla definitiva contra Thanos en IMAX. La experiencia permitirá redescubrir algunos de los momentos más espectaculares de la película y volver a vivir en gran formato uno de los acontecimientos cinematográficos que marcaron a toda una generación de espectadores.

Por su parte, Aragonia ofrecerá 'Vengadores: Endgame – Encore' en sus Infinity Vision, salas diseñadas para ofrecer una experiencia premium de imagen y sonido. Estos cines contarán además con una programación especialmente completa y será el único cine que permitirá elegir entre sesiones dobladas al castellano, versión original subtitulada (VOSE) y pases en 3D, ofreciendo distintas formas de regresar al desenlace de la Saga del Infinito.

Contenido extra hacia 'Vengadores: Doomsday'

El regreso de 'Endgame' tendrá además un atractivo especial para los seguidores de Marvel.Tanto las sesiones IMAX como las sesiones Infinity Vision incluirán contenido extra que conecta directamente con el próximo estreno de 'Vengadores: Doomsday'. Este contenido no estará disponible en las sesiones del resto de salas, convirtiendo las presentaciones en estos formatos en la forma más completa de disfrutar de Vengadores: Endgame – Encore y descubrir el vínculo entre el final de la Saga del Infinito y el próximo gran acontecimiento de Marvel Studios.

Casi siete años después de su estreno original, el público podrá volver a experimentar en una sala de cine algunos de los momentos más recordados del Universo Cinematográfico Marvel: la batalla final contra Thanos, la reunión de los Vengadores y el desenlace de una historia construida durante más de una década. Esta vez, además, el regreso de 'Endgame' mira directamente hacia el futuro y prepara el camino hacia 'Vengadores: Doomsday'.

Las entradas para todas las sesiones de este reestreno se pueden comprar en la web de los cines.