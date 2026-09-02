El yacimiento de Los Bañales acercará al público la intensa huella de Roma en las Cinco Villas con un nuevo ciclo de visitas guiadas

La Fundación Los Bañales-Roma en Cinco Villas (www.losbañales.es) vuelve a poner el patrimonio romano de la Comarca de Cinco Villas al alcance de la ciudadanía con 'Voces y huellas de Roma en las Cinco Villas', un programa de actividades de dinamización patrimonial que, durante los meses de septiembre y octubre, propone descubrir algunos de los testimonios más significativos de la presencia y la romanización del territorio.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Diputación de Zaragoza y la Comarca de Cinco Villas, que han concedido una subvención a la Fundación en el marco de sus programas de apoyo a actividades de promoción y dinamización del patrimonio cultural local. Con esta nueva propuesta, la Fundación reafirma una de sus principales señas de identidad: hacer del extraordinario patrimonio romano de las Cinco Villas un recurso vivo, accesible y capaz de generar conocimiento, interés y vínculo con el territorio.

Las Cinco Villas conservan una de las huellas romanas más relevantes del norte de Aragón, favorecida por su estratégica posición en el itinerario que comunicaba en época romana el valle del Ebro con el Pirineo. El programa permitirá aproximarse a esa realidad desde perspectivas diversas: la propia ciudad romana de Los Bañales, la transformación del paisaje rural, las manifestaciones funerarias y de memoria, o la pervivencia de vestigios romanos en distintos municipios de la Comarca.

El ciclo comenzará el 19 de septiembre con una visita a algunos de los espacios menos conocidos de la ciudad romana de Los Bañales de Uncastillo, incluyendo su necrópolis cívica, áreas de producción y suburbia, infraestructuras hidráulicas, canteras y presa de abastecimiento. El 20 de septiembre, la atención se trasladará a la romanización del paisaje, con visitas al centro de interpretación De Agri Cultura-Paisaje Rural Romano de Layana y a distintos enclaves rurales de Layana y Biota.

Actividades gratuitas

El 3 de octubre estará dedicado a la muerte, el recuerdo y la memoria en época romana, con un recorrido por el Mausoleo de los Atilios y 'La Sinagoga', en Sádaba, y por el patrimonio romano y paleocristiano de Castiliscar. Finalmente, el 4 de octubre, bajo el título 'Roma en tu pueblo', se acercará al público el patrimonio conservado en los dos centros de interpretación que ha promovido, desde 2013, el Ayuntamiento de Layana, en dicha localidad. El programa contempla también actividades en torno al conjunto epigráfico de Sofuentes y otros testimonios romanos de la Comarca.

Todas las actividades serán gratuitas y estarán guiadas por el equipo científico de Los Bañales, con la participación de Javier Andreu, Catedrático de Historia Antigua y director del Diploma en Arqueología de la Universidad de Navarra, y María García-Barberena, arqueóloga del proyecto de Los Bañales. Para participar será necesario realizar una inscripción previa a través del formulario de contacto de www.losbañales.es, indicando la actividad y el número de personas asistentes. En ellas se presentarán, también, algunos materiales pedagógicos y de recreación en los que se ha venido trabajando en los últimos meses.