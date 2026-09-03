Claudio vuelve a Calatayud 364 años después

El Museo de Calatayud ha inaugurado este jueves la exposición ‘Claudio regresa a Bílbilis 364 años después’. Es una muestra de siete piezas arqueológicas, todas ellas halladas en la zona de Calatayud y en las que por su historia, volumen y significado para la ciudad, el busto del emperador Claudio es la gran protagonista.

Esta colección llega a la capital bilbilitana desde el Museo de Zaragoza en depósito temporal y es fruto del entendimiento entre varias instituciones que comparten una misma inquietud; que la cultura y el patrimonio han de llegar a todo el territorio. La iniciativa tiene como objetivo enriquecer y complementar el actual discurso del museo bilbilitano, mediante la incorporación de materiales de las colecciones del Museo de Zaragoza, vinculados a Calatayud y su entorno.

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, y el Ayuntamiento de Calatayud, junto con el Museo de Zaragoza y el bilbilitano, han hecho posible que este espacio expositivo de la antigua Bílbilis pudiera ser el hogar del busto del emperador Claudio, mientras se llevan a cabo las obras de reforma del Museo de Zaragoza.

Las piezas depositadas, un total de siete, abarcan distintas cronologías y contextos actuales, desde la época celtibérica hasta el periodo islámico. Tres de las piezas proceden de la antigua colección del conde de Samitier, figura clave en los inicios de la investigación arqueológica de la zona, y que se encuentra en su mayor parte en el Museo de Zaragoza gracias a la donación que realizó la familia en 1991.

De esta colección forman parte la cabeza masculina en arenisca de época celtibérica procedente de Durón de Belmonte; la inscripción epigráfica funeraria de Mandicus, posible ciudadano romano con nombre de origen celtibérico, una obra hallada en Bílbilis a inicios del siglo XX; y un fragmento de una cajita de perfume (pyxis) decorado con una representación de Eros.

También de época romana sobresale el retrato del emperador Claudio, propiedad de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. La pieza fue hallada en el yacimiento de Bilbilis en 1662 y presenta un notable interés histórico, tanto por el retrato romano como por busto y el pedestal mandado construir por el conde de Villanueva en el siglo XVII.

El depósito incorpora, asimismo, piezas procedentes de intervenciones arqueológicas realizadas en el casco histórico de Calatayud. Entre ellas destacan dos omóplatos inscritos en árabe (alifatos), hallados en la Plaza del Carmen número 9, así como una jarra islámica decorada recuperada durante las excavaciones efectuadas en el entorno de Santa María la Real. Estas piezas presentan un especial interés por las inscripciones conservadas, que constituyen valiosos testimonios de la cultura escrita en la Calatayud medieval de época islámica.

Una pieza esperada

La inauguración de esta exposición ha generado interés en la ciudad por el devenir de la escultura del emperador Claudio. En 1662 un agricultor de Huérmeda (actual barrio pedáneo de Calatayud y que está junto a lo que fue el municipium Augusta Bílbilis) sacó a la luz, mientras araba el campo, lo que parecía una gran piedra de mármol.

Era en realidad una escultura decorativa de alguna de las construcciones de aquella monumental ciudad, que habría estado integrada en un ciclo estatutario en honor de los emperadores de la dinastía Julio-Claudia, similar a los que tuvieron otras ciudades romanas como Caesar Augusta, Tarraco o Veleia. El templo o el foro pudieron contar con esta decoración realizada sobre mármol de la isla griega de Paros.

La escultura en origen era de cuerpo entero, pero fue cercenada por el agricultor durante la extracción. Como curiosidad, la cabeza reutilizó un retrato anterior del emperador Calígula.

Los golpes del azadón rompieron el busto y quedo entera la cabeza, que dos años después pasó a manos de un noble, de Miguel Martín de Villanueva. Era conde segundo de San Clemente, hijo de Calatayud, y amante de sus antigüedades, y encargó que hiciese el torso, el medio cuerpo que hoy tiene, y que pudo esculpirse sobre los fragmentos del bloque de mármol que también adquirió.

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Dos años después de ser localizado Miguel Martín quiso que la cabeza y el busto se colocasen sobre un pedestal de mármol negro de Calatorao. La pieza con el busto y el pedestal llegó con posterioridad a la Sociedad de Amigos del País, que en 1868 la depositó definitivamente en el Museo de Zaragoza.