Daniel Mordzinski muestra en su nuevo libro al Silvio Rodríguez más íntimo: "Ningún fotógrafo había podido entrar hasta ahora en su hogar"

El argentino Daniel Mordzinski, conocido popularmente como "el fotógrafo de los escritores", acaba de publicar ‘Silvio Rodríguez, diario de un trovador’, un fotolibro en el que se asoma al lado más íntimo del que es el máximo exponente de la nueva trova cubana. Compuesto por unas 140 instantáneas que muestran sus giras internacionales, sus recitales en Cuba, su vida en familia y sus encuentros con otros artistas, el libro propone un recorrido visual y sentimental por los últimos 15 años del creador de ‘Ojalá’. Sin duda, uno de los grandes valores añadidos de la publicación es que incluye textos escritos por el propio Silvio.

"Mis fotos dialogan con lo que él redactó especialmente para el libro. En unos casos son pequeños párrafos que me mandó sobre las imágenes que yo le había enviado, siempre en un diálogo muy íntimo y poético, pero en otros son textos que proceden de su diario personal, algo que yo no sabía ni que existía", destaca Mordzinski, que recuerda que el libro se presentará a las 19.00 horas de este jueves en Cálamo.

De hecho, esta edición de autor solo se puede adquirir por el momento en la librería zaragozana y en la Alberti de Madrid, así como en los conciertos de la actual gira de Silvio (también estará disponible este sábado en el pabellón Príncipe Felipe, donde el trovador cubano actuará a partir de las 20.30 horas).

Daniel Mordzinski, fotografiado hace unos años por Silvio Rodríguez. / Cortesía de Daniel Mordzinski

Tal y como subraya Mordzinski, este es "el primer libro que hace Silvio de fotografías". "Me consta que otros se lo han propuesto, al estilo de los que se han hecho sobre Sabina, Serrat o Aute", comenta el argentino, que poco a poco ha ido fraguando una amistad con el trovador cubano: "Lo conocí hace 15 años en Santo Domingo, donde lo retraté por primera vez. Después nos volvimos a encontrar en algunos lugares, pero hace ocho o nueve años coincidimos de casualidad en París, lo invité a mi casa a comer empanadas y a partir de ahí estrechamos nuestra relación".

Ese retrato captado hace 15 años en la República Dominicana es la primera foto del libro, que se asoma con permiso y respeto al lado más íntimo de Silvio. "Cuando decidimos abordar el proyecto viajé a La Habana. Acudí directamente a su estudio de grabación y al poco rato le propuse a él y a su mujer Niurka ir a su casa. Los dos se miraron con sorpresa y me dijeron que nunca un fotógrafo había entrado en su hogar. Son bastante celosos de su intimidad, pero en este caso hicieron una excepción y pude retratar a Silvio en su entorno más familiar", subraya el argentino.

Silvio Rodríguez, junto al río que lo vio nacer, en San Antonio de los Baños (Cuba), en 2025. / Cortesía de Daniel Mordzinski

En ese viaje a Cuba también pudo visitar el pueblo natal de Silvio: San Antonio de los Baños, donde el cantautor escribió ‘Yo soy de donde hay un río’: "Le pedí ir a ver ese río, y esa foto es una de las últimas del libro".

El fotógrafo de los escritores

Sobre la publicación, que también reúne instantáneas de Silvio con Sabina, Serrat o Aute, planea la gran admiración que Mordzinski (Buenos Aires, 1960) profesa por el trovador cubano. Una pasión que comenzó a florar desde muy joven, antes incluso de que a los 18 años se fuera a vivir a París huyendo de la dictadura militar en Argentina: "Sus canciones y poemas han sido siempre compañeros inseparables. Para mí, es el cantautor más importante en español, aunque él, como es muy humilde, siempre me corrige y dice, ‘Daniel, digamos uno de los más importantes’".

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Con esta nueva publicación de 160 páginas, que solo se vende en España, Mordzinski intensifica su relación con el mundo de las letras. No en vano, el argentino está considerado como "el fotógrafo de los escritores" al haber retratado a grandes autores como Borges, Cortázar, Vargas Llosa, Benedetti, García Márquez, Cela, Octavio Paz... Su prolífica trayectoria ya protagonizó en el año 2018 una exposición en el museo Pablo Serrano de Zaragoza en la que recorría con sus fotos la literatura iberoamericana contemporánea a través de sus principales autores.