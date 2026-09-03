El aragonés que aparece en la serie más vista de Netflix en España: "Habla de cómo puedes hacerlo todo mal para fastidiar una amistad"

Las adaptaciones de los libros de Elísabet Benavent al formato audiovisual son un éxito entre los espectadores (y sus lectores, claro) y lo mismo ha sucedido con el último estreno. 'Toda la verdad de mis mentiras' acaba de llegar a Netflix donde ya ha asaltado el primer lugar de las series más vistas en España. Algo que no por poco sorprendente dados los antecedentes no deja de ser un éxito.

Dirigida por María Togores y protagonizada por Daniel Ibáñez, Itziar Manero, Ricardo Gómez, Lucía de la Fuente, Clara Sans y Brays Efe, cuenta con la aparición de un conocido actor aragonés. La serie es una comedia romántica amparada en un 'road trip'. Los cinco capítulos de los que consta parten de un momento en el que Coco y Marín se unen a un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de Blanca. Lo que debería ser una aventura se convierte en una bomba de tiempo cuando los secretos entre ellas salen a la luz.

Un canto a la amistad

Es en el primer capítulo de 'Toda la verdad de mis mentiras' cuando tiene su participación el actor aragonés. Se trata de Alberto Castrillo-Ferrer quien coge el papel de un profesor de interpretación en un momento bastante divertido de la serie cuando está todavía en preparación del 'road trip'.

Tres de sus protagonistas hablan así de la serie: "La serie va de la amistad. Al final, Marín y Coco también se enamoran siendo amigos", explica Clara Sans, algo que refrenda Lucía de la Fuente: "Habla de la amistad, de lo que pasa en un grupo de amigos, de los secretos que hay, del amor… Creo que el amor y la amistad conviven mucho en la serie y también en la vida". Paraa Ricardo Gómez, por su parte, "también habla de cómo puedes hacerlo todo mal para fastidiar una amistad. De las cosas que estaría bien no hacer si no quieres cargártela. Eso también está muy presente".